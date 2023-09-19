「TVB前童星」24歲冼迪琦IG突發全黑圖　粉絲勁擔心：很恐怖…

TVB童星出身的24歲冼迪琦（小迪）曾是女團AKB48 Team TP成員，今（2023）年從該團畢業後，9月加盟台灣中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」擔任練習生，日前無預警以全黑圖發文，嚇壞粉絲。



冼迪琦突然在IG發出黑白圖文宣布暫停更新，原來是因為此帳號，是還在AKB48 Team TP時所使用的名稱，現在已轉戰啦啦隊，想要申請改帳號名，但礙於有藍勾勾認證，須先經過官方審核。

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冼迪琦宣布暫停更新舊帳號，同時請粉絲可追蹤新帳號，來追最新訊息。怎料，搭配的黑色圖片，卻嚇壞一票粉絲，紛紛留言表示，「黑色圖不能亂用，很恐怖，以為發生什麼壞事」，大家也祈求她能順利改名成功。對於被誤會，讓冼迪琦連忙在IG限時動態搭配粉紅底圖澄清，先前發全黑圖似乎嚇到大家，自嘲，「下次我發可愛的顏色好了」。

冼迪琦是香港人，擁有甜美外型和姣好身材，TVB童星出身的她，曾是女團AKB48 Team TP成員，今年6月宣布畢業，而今年9月9日正式加入台灣職業棒球隊中信兄弟的啦啦隊成為練習生，被視為是女神峮峮接班人。

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