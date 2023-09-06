《海豚灣戀人》走紅童星殺人被通緝　19年前上《康熙》揭超慘身世

2016年，臺灣著名童星王欣逸因鬧出殺人事件後在娛樂圈引發熱議，許多看過他不少作品的觀眾都表示不可置信。近日，王欣逸又因為最高法院在他二審上訴後仍確定維持原判，將他判刑17年定讞，因此舊聞再被挖出其他細節。



最近有網民發現，王欣逸其實早在2004年時就曾在《康熙來了》透露過自己被同學欺淩的事。當時聽到王欣逸說在學校都被同學用垃圾丟，小S便問他說：「你跟班上同學相處得好不好。」但王欣逸當下就脫口而出說：「不好。」接著他還補充指同學們一下課就挑釁他，偷看他的考卷，拿鉛筆打頭：「然後還跑到我面前說打我啊，打我啊。」不僅如此，他也提到自己在學校說笑話也沒有人喜歡，就算覺得好笑，同學也都會說不好笑。面對學生的欺負，他表示不會理會他們也不會真的打他們：「就去跟老師講，然後老師就拿木棍打他們十幾下。」

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接著小S又問他在班上有沒有朋友，王欣逸想了想後表示：「沒有朋友。」他還稱那些同學「不是朋友是徒弟」，因此評論區也有許多網民留言表示：「加入幫派可能也是想保護自己，童星會不會崩壞跟父母有非常大關係。」

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根據媒體報導和網上記錄，王欣逸其實自幼小7歲就為了貼補家用出道接拍電視劇，後來因為演出偶像劇《海豚灣戀人》後走紅，短短十年內便拍攝了上百部作品和廣告，更於2008年第43屆金鐘獎以劇集《陽光下的足跡》獲得最佳男配角獎項，前途原本不可限量。可惜上了高中後他卻走上歪路，先是休學後又加入幫派，2012年時還被員警依《組織犯罪防制條例》移送到少年法庭偵辦。

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後來從小照顧他的婆婆去世後，王欣逸的行為就更變本加厲的惡化，最後在一次持鐵棒、西瓜刀等兇器毆鬥他人中，將未滿16歲的曲姓少年打至顱內出血，身上多處受重傷昏迷，最後傷重不治。而原本還在跟一幫朋友開派對慶祝報復成功的他最終也遭警方逮捕，並經過多年的上訴、畏罪潛逃、通緝後，於2023年8月29日被最高法院判處17年有期徒刑，不得再上訴。

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