撇甩TVB童星形象！24歲女星攻韓後回歸華語圈　同子瑜舒華變閨密

南韓女團CLC香港成員Elkie過去以童星出道，為了撕掉TVB童星的標籤，她毅然決然前進韓國娛樂圈，成為Cube娛樂的練習生，能唱能跳又能作詞曲，全方位發展獲得很多粉絲支持。團體CLC雖於2020年宣布解散，但Elkie並未被打倒，再次前進華語歌壇，推出單曲〈SPEED UP〉，化身賽車手展現Girl Crush魅力。她與子瑜、舒華都是在韓國打拼的偶像，「華語Line」私下感情要好，近日她接受台媒《ETtoday》專訪，透露3人熟識的過程，牽線子瑜、舒華認識的人就是她！



CLC與TWICE都是2015年出道，Elkie透過合作舞台而認識子瑜，回想8年前兩人變熟的過程，她笑說：「那個舞台之後有一直約吃飯，但其實當時我比較內斂，兩個人都非常慢熱。」所以私下見面時很客氣，第一句問候都是以「吃飯了嗎」開頭，「我們很想變熟，但兩個人都不知道該說什麼。」

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Elkie以「神奇」形容兩人的友誼，「我們有一直保持出去吃飯、去玩，突然就打開那個點了」，成為無所不聊的朋友，就連工作也要擠出時間見面，直到後來舒華進入Cube當練習生，她有口頭與子瑜提到「公司有個台灣練習生，她就回我『是嗎？那以後認識一下』。」只是當時舒華還未出道，她對於這方面較謹慎，過了許久之後，才鼓起勇氣把大家聚在一起，就此成了好朋友，她不忘虧舒華：「以前她還會叫我姐姐，現在就是叫我Elkie了！」

Elkie、子瑜感情要好，她曾經受邀到台南玩，當時人恰好在台北，「子瑜說中秋會回家，我就說『我沒去過台南』，她說『我們一起去露營』，於是帶上其他朋友，一起去露營還去台中爬山，還吃了他們家的咖啡廳，又去台南的夜市。」當年被粉絲緊緊包圍，她與子瑜都很適應歌迷的熱情，不會特別在意旁人眼光，反而覺得歌迷為她們紀錄美好瞬間，「我們覺得這是很美好的畫面，我們日常都會是這樣。」

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而她與舒華第一次見面是在Cube公司裡，當時舒華家人也在，「我看她的家人很擔心，我說『不用擔心交給我，我會好好看著她』」，她深知舒華剛出道時，比起其他成員學習速度慢，「公司當時對她比較嚴厲一點，看她挺辛苦的，經常去找她、安慰她、陪她」，兩人週末也會約出去吃飯。

Elkie這次推出單曲〈SPEED UP〉，友人們給予大大的鼓勵與支持，在台灣舉辦記者會時，她曾透露群組會天天暢聊，而後來記者會結束後，她也有在群組裡感性發訊息「謝謝姊姊們，今天順利結束了」，並表示事後有打給子瑜，「可能會有一些標題，我不知道大家（媒體）會怎麼下，反正標題會比較搶眼，她跟我說『好』，我們都有預料到。」

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踏入演藝圈大環境，網路上難免會出現網友的酸言酸語，Elkie看得很淡定，「大家愛說，我阻止不了」，她重演一次看到評論的態度，如果看到有人批評她變胖，她正面回答：「是啦，最近有點胖了」，如果有人酸她長得不好看，她也有自己調適的方式，「沒事，確實比以前老了一點」，心理素質很強大，她樂觀地笑：「我很感謝他們（酸民）鍛鍊我！」

然而，若是罵她「誰想跟她當朋友啊」，她也很直接：「you don't know me，我身邊朋友會想幫我發聲，但我覺得沒必要，他們跟我當不上朋友，妳們才是我的朋友。」她對於負面評論不在意，反而比較媽媽心情受影響，「她不開心才會影嚮到我，別人說什麼我沒差。」

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單曲〈SPEED UP〉原本是2019年疫情前寫給CLC唱的歌，因緣際會下，如今成了她的單曲，「那時候寫完有給成員聽，她們都很喜歡」，歌曲節奏動感，她誓言想要成為華語歌壇代表性的唱跳女歌手，「雖然現在我這個人物還是很小，但希望可以帶給華語歌壇一點點唱跳方面的（貢獻），覺得華語還是可以有唱跳歌手出現。」關於下半年的規劃，她透露接下來11月將在台舉辦生日會，參加方式為寫真集抽籤。

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