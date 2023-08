丹素華盛頓與童星隔19年再同框　「御用女兒」曾合作辛潘湯告魯斯

由奧斯卡影帝丹素華盛頓(Denzel Washington)主演特務動作電影《叛諜裁判3:終極一戰》(The Equalizer 3),第三度飾演退休國防情報局(DIA)特務Robert McCall,繼續為無辜的平民百姓討回正義公道。

丹素華盛頓第三度演出退役DIA特務Robert McCall,為被欺壓的平民挺身而出,以暴制暴。(《叛諜裁判3:終極一戰》電影劇照)

電影劇情講述Robert從美國遷到意大利南部生活後,發現當地認識的新朋友均被黑幫欺壓,於是再次挺身而出,以暴制暴!丹素華盛頓於電影中,更事隔19年再次與童星出身的Dakota Fanning合作,一老一嫩銀幕「父女」再度罕有同框。

丹素華盛頓現年68歲,仍然演出動作電影。(《叛諜裁判3:終極一戰》電影劇照)

飾演女主角的Dakota Fanning,原來早於19年前與丹素華盛頓合作過!(《叛諜裁判3:終極一戰》電影劇照)

丹素華盛頓與Dakota Fanning曾於2004年電影《鐵火》(Man on Fire)裡合作,劇情中丹素為富戶任職司機,而當年僅有10歲的Dakota則飾演富家的千金小姐,二人關係親如父女,在富戶全家被敵人殺害後,丹素奮而出手為千金報仇。事隔19年,Dakota Fanning已從當日的童星,長大成亭亭玉立的女演員,亦一直活躍演出電影及電視劇。

丹素華盛頓與Dakota Fanning於2004年的電影《鐵火》裡合作過,當時Dakota Fanning年僅10歲。(《鐵火》電影劇照)

丹素華盛頓與Dakota Fanning在劇情中情同父女。(《鐵火》電影劇照)

在童星時期,Dakota Fanning為荷里活「御用女兒」,曾於《不一樣的爸爸》(I am Sam)裡與奧斯卡影帝辛潘(Sean Penn)飾演父女;在《強戰世界》(War of the Worlds)則與湯告魯斯(Tom Cruise)飾演父女。

Dakota Fanning於《不一樣的爸爸》裡,與奧斯卡影帝辛潘飾演父女。(《不一樣的爸爸》電影劇照)

Dakota Fanning於《強戰世界》裡,與湯告魯斯飾演父女。(《強戰世界》電影劇照)

漸漸成長後,Dakota亦參演過《吸血新世紀》(The Twilight Saga)系列、《Please Stand By》等電影,形象極度冷酷黑面,一反童星時期甜美可愛的金髮女孩形象。Dakota Fanning更於電影《Viena and the Fantomes》裡飾演一位隨樂隊流浪的反叛少女,更以素顏殘樣演出。

Dakota Fanning於《吸血新世紀》系列裡,形象極度黑面。(《吸血新世紀2:新月傳奇》電影劇照)