丹素華盛頓與童星隔19年再同框 「御用女兒」曾合作辛潘湯告魯斯
撰文：莫匡堯
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由奧斯卡影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）主演特務動作電影《叛諜裁判3：終極一戰》（The Equalizer 3），第三度飾演退休國防情報局（DIA）特務Robert McCall，繼續為無辜的平民百姓討回正義公道。
電影劇情講述Robert從美國遷到意大利南部生活後，發現當地認識的新朋友均被黑幫欺壓，於是再次挺身而出，以暴制暴！丹素華盛頓於電影中，更事隔19年再次與童星出身的Dakota Fanning合作，一老一嫩銀幕「父女」再度罕有同框。
丹素華盛頓與Dakota Fanning曾於2004年電影《鐵火》（Man on Fire）裡合作，劇情中丹素為富戶任職司機，而當年僅有10歲的Dakota則飾演富家的千金小姐，二人關係親如父女，在富戶全家被敵人殺害後，丹素奮而出手為千金報仇。事隔19年，Dakota Fanning已從當日的童星，長大成亭亭玉立的女演員，亦一直活躍演出電影及電視劇。
在童星時期，Dakota Fanning為荷里活「御用女兒」，曾於《不一樣的爸爸》（I am Sam）裡與奧斯卡影帝辛潘（Sean Penn）飾演父女；在《強戰世界》（War of the Worlds）則與湯告魯斯（Tom Cruise）飾演父女。
漸漸成長後，Dakota亦參演過《吸血新世紀》（The Twilight Saga）系列、《Please Stand By》等電影，形象極度冷酷黑面，一反童星時期甜美可愛的金髮女孩形象。Dakota Fanning更於電影《Viena and the Fantomes》裡飾演一位隨樂隊流浪的反叛少女，更以素顏殘樣演出。