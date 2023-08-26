丹素華盛頓與童星隔19年再同框　「御用女兒」曾合作辛潘湯告魯斯

由奧斯卡影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）主演特務動作電影《叛諜裁判3：終極一戰》（The Equalizer 3），第三度飾演退休國防情報局（DIA）特務Robert McCall，繼續為無辜的平民百姓討回正義公道。

丹素華盛頓第三度演出退役DIA特務Robert McCall，為被欺壓的平民挺身而出，以暴制暴。（《叛諜裁判3：終極一戰》電影劇照）

電影劇情講述Robert從美國遷到意大利南部生活後，發現當地認識的新朋友均被黑幫欺壓，於是再次挺身而出，以暴制暴！丹素華盛頓於電影中，更事隔19年再次與童星出身的Dakota Fanning合作，一老一嫩銀幕「父女」再度罕有同框。

丹素華盛頓現年68歲，仍然演出動作電影。（《叛諜裁判3：終極一戰》電影劇照）

飾演女主角的Dakota Fanning，原來早於19年前與丹素華盛頓合作過！（《叛諜裁判3：終極一戰》電影劇照）

丹素華盛頓與Dakota Fanning曾於2004年電影《鐵火》（Man on Fire）裡合作，劇情中丹素為富戶任職司機，而當年僅有10歲的Dakota則飾演富家的千金小姐，二人關係親如父女，在富戶全家被敵人殺害後，丹素奮而出手為千金報仇。事隔19年，Dakota Fanning已從當日的童星，長大成亭亭玉立的女演員，亦一直活躍演出電影及電視劇。

丹素華盛頓與Dakota Fanning於2004年的電影《鐵火》裡合作過，當時Dakota Fanning年僅10歲。（《鐵火》電影劇照）

丹素華盛頓與Dakota Fanning在劇情中情同父女。（《鐵火》電影劇照）

在童星時期，Dakota Fanning為荷里活「御用女兒」，曾於《不一樣的爸爸》（I am Sam）裡與奧斯卡影帝辛潘（Sean Penn）飾演父女；在《強戰世界》（War of the Worlds）則與湯告魯斯（Tom Cruise）飾演父女。

Dakota Fanning於《不一樣的爸爸》裡，與奧斯卡影帝辛潘飾演父女。（《不一樣的爸爸》電影劇照）

Dakota Fanning於《強戰世界》裡，與湯告魯斯飾演父女。（《強戰世界》電影劇照）

漸漸成長後，Dakota亦參演過《吸血新世紀》（The Twilight Saga）系列、《Please Stand By》等電影，形象極度冷酷黑面，一反童星時期甜美可愛的金髮女孩形象。Dakota Fanning更於電影《Viena and the Fantomes》裡飾演一位隨樂隊流浪的反叛少女，更以素顏殘樣演出。

Dakota Fanning於《吸血新世紀》系列裡，形象極度黑面。（《吸血新世紀2：新月傳奇》電影劇照）