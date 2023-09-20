iPhone 15 Pro Max｜林俊傑搶先開箱激讚3大優點　鈦金屬邊靚到癲

蘋果iPhone 15系列日前開放預購，22日正式開賣，許多果粉已經等不及要搶購，不過林俊傑昨（19）日晚間已經曬出了最新的iPhone 15 Pro Max，原鈦色看起來俐落有型，貼文曝光後，也羨煞了一票粉絲。



歌手林俊傑，曾拿下金曲獎最佳男歌手，以〈江南〉、〈小酒窩〉等熱門歌曲，迅速打開知名度，近來他開啟世界巡演，日前才在廣州開演唱會，昨（19）日，身為資深果粉的他，曬出了iPhone 15 Pro Max，並寫下使用心得「更輕」、「更滑」、「更快」。

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貼文曝光，立即吸引了上萬人按讚，網友紛紛留言「好好看」、「帥氣了！」、「速度那麼快」、「好羨慕呢」、「速度鈦快了」、「總是第一手」、「手感更絲滑」、「最佳代言人」。

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知名3C達人「電腦王阿達」透露，這次iPhone 15 Pro系列的鈦金屬邊框非常有質感，認為iPhone 15 Pro系列應該是近年最適合拿裸機的iPhone，而林俊傑秀出的iPhone 15 Pro Max裸機看來也印證了這句話。

林俊傑昨（19）日晚間已經曬出了最新的iPhone 15 Pro Max。（截圖）

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