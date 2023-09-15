iPhone 15失一關鍵功能　網民一片哀嚎：如同當年拔掉耳機孔

【iPhone 15】蘋果（Apple）公司於日前舉行新品發布會，新推出的iPhone 15系列近期引發許多話題，除了款式、顏色之外，功能和規格的更新也引發關注和討論，其中iPhone 15系列將實體「靜音開關」拿掉的設計，讓不少網友覺得非常不適應，認為少了實體靜音鍵的iPhone「少了一味」。



【圖輯】網民認為有一種「向現實社會妥協的感覺…」點圖放大看網民意見👇👇👇

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靜音開關走入歷史！網嘆「好像失去了什麼」

一名網友在PTT發文，表示iPhone少了靜音開關「好像失去了什麼」，該名網友指出，iPhone 15系列開始讓靜音開關正式走入歷史，雖然靜音鍵改為動作按鈕後變得更方便，功能可以根據個人需求自行設定，不過對他而言這樣的改變像是少了一個經典，「側邊的靜音開關，雖然看起來不重要，但卻是iPhone最重要的靈魂，有多少次無聊的時候就把個開關撥來撥去，當成一種紓壓。」

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開會一撥超方便？常常故障很雞肋？網友意見兩極

該名網友表示，看著靜音開關變成動作按鈕，有一種「向現實社會妥協的感覺」，留言區中也有許多人表示深有共鳴，「我也很愛撥靜音鍵QQ…喀喀聲很療癒」、「蘋果應該要出靜音鍵的紓壓小物」、「這按鍵消失如同當年拔掉耳機孔」、「我還滿常用靜音鍵的，真的很方便」、「常開會的就知道，那個指撥超好用」、「那個鍵很好用，但也是整支手機最容易掉漆的地方」。

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不過也有人表示iPhone的靜音開關其實不太實用，新版機型會將這個功能拿掉非常合理，「那個沒用的東西早該消失」、「壞掉的時候你就知道有多煩了」、「那個鍵常故障真的超煩」、「一直以來都用小白點靜音，根本沒按過機身的鍵」、「那個鍵有夠容易壞的，改掉是好事」、「裝了殼就超難撥的，改成按鈕式我很樂見」、「爛功能早該改了」。

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