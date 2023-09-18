iPhone 15全面改用USB-C！蘋果推「1小物」惹網民反感：也太貴了

Apple蘋果公司推出4款iPhone 15新機，包含iPhone15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max，並宣布新機將全面採用USB-C（Type-C），也就是說，Android使用者跟蘋果使用者能使用同一條線充電了。消息一出，掀起討論，還有網友發現，蘋果官網也同時開賣「USB-C對Lightning轉接器」，但一條要價299元，讓他看了好震驚。



iPhone 15價錢最低6,899元起，新機全面採用USB-C，讓你用 iPhone 15 的同一條連接線，就能為 Mac 或 iPad 充電，甚至能用 iPhone 15 來為 Apple Watch 或 AirPods 充電。由於先前手機都是使用Lightning，蘋果公司也推出了「USB-C對Lightning轉接器」，一條賣299元，就算拿以前的連接線，也能替新手機充電。

Apple官方推高價USB-C對Lightning轉接器

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對此，一名網友今日在PTT發文，表示蘋果發表新的iPhone 15的同時，將iPhone系列全數更改為USB-C。「跟上次iPad 第10代上USB-C一樣，蘋果又出奇奇怪怪的轉接器了，環保！售價299元（990台幣）！」

文章曝光後，網友紛紛回應，「這價格我還是再買一條線好了」、「299元？盤子也不是這樣當的吧」、「1M的線149，花299買這個頭腦袋撞到」、「笑死，USB-C線隨便都買得到也不用上200元，誰要這條」、「賈伯斯看到這會生氣吧」、「Apple擦拭布表示：有想過我的感受嗎」、「點進來之前以為是299，我真的太低估Apple了」、「是不是多打個0啊，盤到不忍苛責」。

不過也有網友幫忙說話，「感謝蘋果為環保付出更多工法」、「讓你舊的線能繼續使用，做環保不浪費沒錯啊」、「仔細比了一下，蘋果官方這個轉接器可以用來充電+傳資料+耳機，市面上其他5塊美金以內的轉接器好像只能充電，手上還有好幾條有線的Lightning耳機，應該會需要，只是也太貴」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Phone 15全面改USB-C！蘋果官網秒推「1小物」，果粉看呆不挺了：盤到不忍苛責】