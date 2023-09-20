法證先鋒6｜黃宗澤蔡潔等原班人馬回歸　網民最關心一女星有冇份

《法證先鋒》是TVB最受歡迎的電視劇系列之一，繼2022年《法證先鋒5》收官大結局、男主角黃宗澤疑似黑化引起外加廣泛討論後，TVB終於確定將在10月至11月開拍《法證先鋒6》！



早前TVB女演員蔡潔，曾在採訪中透露自己將會進組《反黑英雄》，但她在後來的採訪中卻自爆已經辭演了《反黑英雄》並且準備在10月份開拍《法證先鋒6》，並且預告這次的角色很多都是由第五輯的原班人馬出演，黃宗澤和她將會再次搭檔合作！

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蔡潔為了《法證先鋒6》的演出，推掉了原本將在下月開拍的電視劇《反黑英雄》。其實不管是《法證先鋒6》還是《反黑英雄》都是明年TVB的重點劇集，蔡潔最終選擇了《法證先鋒6》則被調侃是為了黃宗澤捨棄陳山聰，對此她本人表示：「不是我選的，是公司決定的。」

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網民最關心：蔡思貝有沒有出演《法證先鋒6》？

據悉《法證先鋒6》將會是第五輯原班人馬參演，因此黃宗澤、袁偉豪、王敏奕和洪永城等人毫無意外將會回歸第六輯的故事。在《法證先鋒5》裡，蔡思貝飾演的是井浩然的女友Taya，兩人譜寫了一段苦澀的愛。這次《法證先鋒》系列再次開拍續集，大家最關心的除了誰擔任男主角以外，最關心的就是：「蔡思貝會否參演呢？」據悉，蔡思貝因為檔期問題，無法抽出時間拍攝《法證先鋒6》的演出，因此將會以客串形式參與第一集和最後一集的快閃演出！

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在《法證先鋒5》的最後一幕，黃宗澤飾演的余星柏畫上小丑妝，曾被網民懷疑黑化的他，將會在《法證先鋒6》裡帶出怎麼樣的故事呢？雖然說翻拍有毀IP的風險，但有黃宗澤的演技和顏值加持，就算真的翻車也不會被罵到太狠吧！

——只要人有煩惱的一天，這個小丑永遠不會消失



在《法證先鋒5》的最後一幕，黃宗澤飾演的余星柏畫上小丑妝。（《法證先鋒5》劇照）

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