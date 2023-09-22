Johnny's又爆性醜聞　瀧澤秀明疑是強吻慣犯　受害者哭訴被他舔了

離開尊尼事務所自立門戶的瀧澤秀明，被平本淳也爆料是強吻慣犯。平本淳也向「女性SEVEN」表示，曾經接獲被害者的訊息，指控「我被瀧澤先生舔了」。



平本淳也是尊尼性侵問題被害者協會的成員，他受到某位被害者投訴瀧澤秀明強迫別人接吻。「瀧澤秀明很喜歡接吻，而我也被強迫親親了。」

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瀧澤秀明過去曾任尊尼子公司副社長，是公司高層幹部。因理念不合，他離開尊尼並成立經紀公司TOBE，目前旗下已經有12名藝人，多半都是昔日尊尼師兄弟。

如今被爆出強吻醜聞，瀧澤秀明形象可能被性騷擾風波影響。不過「女性SEVEN」特別提到，並未直接採訪到受害者，只能說瀧澤秀明過去就有熱愛親吻的癖好，藉此增加爆料可信度。

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