Johnny's新社長也遭指控性騷擾要求「吃我◯◯」　他回應：記不起來

尊尼事務所（Johnny's事務所／傑尼斯事務所）9月7日召開記者會，正式承認已故創辦人強尼喜多川的性侵事實，同時宣布現任社長藤島茱麗景子卸任，由男星東山紀之接任。



不過他過去被控訴在練習生面前露鳥、要求「吃我香腸」的爭議，也隨之重新浮上枱面。對此他今天在會上回應「就算回憶了也記不起來」，坦言「可能做了也可能沒有」。

用電動按摩器刺激成員私密部位 起初堅決否認後稱不記得（點圖放大閱讀）：

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據外媒《日刊現代》報道，東山紀之在今日的記者會上被問起這件事時，先是堅決否認，強調「沒有做過」，不過在記者的進一步追問下，他則坦言「真的有很多事情，就算回憶了也記不起來」。

「有人說自己受到了傷害，但我不記得，（當時）可能做了，也可能沒有做」，也表示有意願和出面爆料的人對話。

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據了解，該爭議起源於2005年，當時前尊尼Jr.成員山崎正人出版《致SMAP，以及所有尊尼的藝人》一書，爆料尊尼事務所的黑幕，當中提及東山紀之曾對尊尼Jr.成員們性騷擾。

內容包括在他們面前露鳥、說出「吃我的『香腸』」的發言，以及用電動按摩器刺激成員私密部位等行為。

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