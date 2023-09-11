日本男神東山紀之接掌Johnny's　日媒爆：與兩代女將關係撲朔迷離

日本尊尼事務所（Johnny's事務所／傑尼斯事務所）深陷已故創辦人Johnny喜多川性侵旗下男生的風暴，新接任社長的東山紀之，曾是尊尼力捧男團「少年隊」的一員，堪稱是重量級大師兄，要成為新的公司掌舵人，但他過往緋聞黑歷史也再被挖出來。



「日刊ゲンダイDIGITAL」稱昔日他被拍到和超人氣A女星同居，記者親自問他此事，他突然秒變臉，再也不是幕前的溫和斯文樣，且仗著尊尼的勢力龐大，放話這事情會不了了之，一點也不願意承認。

A女星被推測應是和他傳過緋聞的牧瀨里穗，兩人交往多年，尊尼高層一聲令下，說散就散。

與宮澤理惠、觀月亞里沙並稱「3M美少女」 點圖放大看牧瀨里穗照片：

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東山紀之也被爆以往受到Johnny喜多川和姊姊瑪麗的另眼看待，酬勞比另兩位「少年隊」搭檔錦織一清、植草克秀多10倍，卻也沒怎麼挺他們。

瑪麗喜多川生前則是強調：「東山很特別。」究竟是怎麼個獨特法，也說不清楚，旁人愈聽愈覺得可疑。

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雖然現在喜多川的時代已經結束，尊尼的新時代恐怕也沒辦法有讓人太樂觀的未來，該刊物記者還稱，東山紀之也有「真面目」，他的誠信頗值得懷疑。

（編按：東山紀之7日出席記者會時曾被問及公司內的性侵傳聞，稱自己沒受害，而同時公司內沒前輩和後輩找他商量。他稱雖有耳聞性侵事件卻沒採取行動，對此很慚愧，什麼也做不了。

正當外界在猜測他是否曾成為喜多川狼爪下的受害人，東山紀之的「黑材料」隨着他成為Johnny's掌舵人被媒體陸續報道。傳聞除了瑪麗，他的緋聞女友也不只日本女星。

跟他在7日一同出席記招宣布並卸任的社長藤島茱莉景子，也他的緋聞女友之一。景子是瑪麗喜多川的女兒。傳聞瑪麗有意撮合他和景子，兩人地下情的消息也流出。不過東山紀之2010年10月23日宣布和女星木村佳乃結婚，婚後育有2女。）

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