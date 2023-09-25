JPEX｜陳零九遭網民出征　苦呻有份投資勁蝕呢個數：我也是受害者

「九澤CP」陳零九、邱鋒澤為11月25日台北小巨蛋首場《愛在你身邊LOVE GAME》演唱會，24日在西門町舉辦簽票會，粉絲擠滿相當熱情。其中陳零九也為日前代言加密貨幣「JPEX」涉嫌詐騙一事回應，坦言：「自己也有投資。」



陳零九身為台灣區代言人，面對「JPEX」涉嫌詐騙的情況，表示雙方合約已在七月底結束，目前已無合約：「我們在接代言前經過兩三個月的審視，我們都是按照合約內容在做，對方也跟我們保證會合範法規。」發生這次的意外，也讓陳零九感到非常錯愕，也表示加密貨幣部分合約並未履行，自己也有投資在其中，金額大約是的10-15％，也是受害者。

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但陳零九坦言比起金錢上的損失，對於名譽的受損讓他感覺傷害更大，還遭到網友出征批評，他強調自己絕對不做非法的事情，「投資本來一定都有風險，我也在這次事件學到寶貴的一刻。」除了忙碌於投資與副業，陳零九近日更投入「九澤CP」巡演、新專輯籌備相當忙碌，陳零九透露「也不是說沒休假，但就還是有一些額外的工作和行程。」至於演唱會門票未完售，兩人態度正面，表示已經比預期中好，希望粉絲能當日到場看他們唱跳。

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