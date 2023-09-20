JPEX｜Toyz劉偉健誤信陳零九「投資幾十萬USDT」分析案件3大疑點

陳零九過去曾擔任虛擬貨幣交易平台「JPEX」代言人，日前「JPEX」遭香港證監會警告並未獲證監會發牌，傳出涉及詐騙可能，而且JPEX在台北東區SOGO旁的公司早已人去樓空，當地受害民眾完全找不到人，等於錢就進水裡，即使陳零九合約已經到期，但仍有許多人是因為陳零九的關係投資，港產電競冠軍Toyz（劉偉健）也是其中一個，他就開直播狂鬧陳零九，並諷刺他「情場、賭場兩得意」。



Toyz一開始先跟大家解釋來龍去脈，他透露JPEX遭點名後就神隱找不到人，案件至今有八人被捕，涉款12億元。Toyz是因為看到JPEX台灣區代言人是陳零九才心甘情願投資，自己也投入幾十萬USDT（泰達幣，可與美金進行1:1兌換），他苦笑的說情況很不妙，「存款很可能全部不見」，完全沒想到竟然會發生這種慘事。

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Toyz直言這些錢1000%拿不回來，除非這些錢賠出來，可以讓所有人安全下莊，不用被關，但根本不可能賠不出這些錢，只有一條路，就是那些人全部跑路，他無奈希望經管會可以管一管。另外，他在直播中分析JPEX的三大疑點，包括平台幣流動性低及超高平台利息，還有陳零九推廣未上鍊的NFT，Toyz質疑陳零九同樣是NFT項目方，不太可能不知道JPEX所推出的NFT沒有上鏈，他搖頭質問陳零九，明明有問題，卻還去代言的目到底是什麼？

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對於「JPEX」的惡意倒閉，陳零九經紀人表示已於2023年7月底與JPEX結束合作，相關宣傳素材將在緩衝期內盡速下架。陳零九則轉發經紀人聲明：「知悉JPEX事件後，想幫忙了解情況，但目前已聯繫不到JPEX相關人士，其他細節公司正在處理中，相關單位如有調查需要，我方全力配合。」

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