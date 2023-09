好Deal極少主動送上門　一心法避開JPEX式「高息誘惑」｜鄭昆侖

毫無疑問,虛擬貨幣交易平台JPEX幾乎鬧到滿城風雨。坊間普遍認為不少虛擬貨幣平台的OTC「找換店」,相關負責人事實上扮演了「檔口Keeper」的角色,因此一旦出事這些Keeper有可能需要「孭飛」。

另外,有新聞報導指深圳用戶余先生在今年7月份應JPEX客戶服務職員邀約來港,稱當面簽字就可提取約156萬港元的虛擬資產。然而,余氏到達上水後聯絡職員,隨即遭數名從七人車衝出的人襲擊。

由於事件涉太多的「巧合」,因此有理由相信JPEX事件所涉的「水」其實都幾深。先不說事件涉「武力」層面已經不簡單,整個平台的資金流是涉「跨境」規模的。現時現身的「苦主」又或者浮面的所涉金額(大多數應該是來自香港),可能只是冰山一角吧。

「Too good to be true」式異常高息,往往是Ponzi Scheme式騙局的一個警號

又據各大傳媒的報導, 今年9月中JPEX當時的理財產品就以太幣、比特幣等虛擬貨幣(Cryptocurrencies)所提供的年度化收益率達19厘至21厘不等,遠高於同行。有人指出同業「幣安」的穩定幣活期年收益率最高亦只有大約10厘。香港警方商業罪案調查科訛騙案調查組高級警司孔慶勳上週亦形容,JPEX聲稱回報可高達20%是「難以置信(Too good to be true)。」

換句說話,其中有不少「苦主」(不計一些涉剛性跨境資金調動的JPEX用戶)應該是貪圖「超高息」才陷入局中。說到貪圖高息,據筆者的印象很多企業破產案、財務危機事件,在爆煲之前通常有一段時間涉「異常的高息回報」,亦即坊間所說的Ponzi Scheme(龐氏騙局)模式。

Ponzi Scheme的本質是「被投資的資産」本身沒有合理的市場流動性(Liquidity)或廣泛市場認受性,因此十分依靠後期加入參與者的「新增資金流入」。如果新增資金流入速度不及系統支付前期參與者的現金回報,那麼便有可能爆煲了。

儘管沒有直接產生現金流的能力,但是像黃金、名牌高檔手錶(例如是Rolex品牌)、意系名貴跑車等項目涉全球廣泛認受性,因此具備高市場流動性,亦即比較上容易出售以換取國際上流通的貨幣。

至於JPEX平台所發行的JPC,便是缺乏廣泛認受性。離開JPEX平台或某幾個交易平台,JPC幾乎沒法進行合理的交易(換回法定貨幣)。相比之下,Bitcoin的全球認受性便高很多。至少,美國CME交易所提供Bitcoin的期貨、期權的交易服務。那當然,美國息高企會否削弱Bitcoin、黃金、名牌高檔手錶、跑車的市價(Fair market value),這個則是另一個話題了。

有城中「有錢人」近幾年用了槓桿借貸方式投資了「高息」的內房債券,疑似弄至財困局面。﹙資料圖片﹚

在2021年年中開始「爆煲」之前好幾年(2018至2020年),恒大(3333)以及部份民企所發行的債券很多都是涉8厘至14厘。由於當時環球息率水平偏低、中國10年期國債息率水平在2.5至3.5厘左右,不少人貪圖高息而忽略了1)恒大涉很高債比率以及2)內地炒樓泡沫等風險。之後恒大面對資金流問題而開啟了淨現金流流出的惡性循環,便是一個行業惡夢的開始。

據多個新聞報導來源,有城中「有錢人」近幾年用了槓桿借貸方式投資了「高息」的內房債券,疑似弄至財困局面。事實上,在2019至2021年期間不少私人銀行時常遊說High net worth或Ultra high net worth的客戶借錢以槓桿方式買入包括恒大在的內房債,因此不排除有客戶面對身家大跌、甚至是陷入負資產的情況。即使客戶群只是中產人仕,不少零售銀行的客戶關係經理(RM)當時會建議客戶借錢投資涉內房債券的亞洲債券基金,同樣都是一個「身家快速貶值」的有效方法。

真正好Deal極少會主動送上門,小心身邊的「好人」

作為普通人,懂得拒絕「餵埋俾你食」的異常高息機遇,已經足夠了。就正如電影「Margin Call」內火速銷售債券(Fire Sale)一幕般,忽然有行家跟你說,「Is that today, my loss is your gain. Now you're a friendly, so I've come to you first (今天我蝕底賣俾你是想俾你賺。因為你夠好人,所以先揾你)」,您就要格外小心了。

實情是「你個款夠晒老襯,我唔先揾你散貨就真喺對我自己唔住。俾少少甜頭(高息)你就上當,真喺冇揾錯你呀」。

至於全球有不少有錢人、Family Office,在2022年全球加息週期開始之前仍然「迷信」虛疑貨幣、NFT、Tech startups項目、「去中心化」項目、增長型科技股、長期債券等等QE時代的概念,大概並不是「貧窮限制思考」的局限,而是本身的財技水平就是「麻麻地」吧。

如果說到本地傳統本地家族,從QE進入QT期間操作得比較上優秀的似乎沒有太多。現時持有巨量淨現金的信置(0083)、貴價地皮不多而且低債務水平的長實(1113),都是例子。

