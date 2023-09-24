好Deal極少主動送上門　一心法避開JPEX式「高息誘惑」｜鄭昆侖

毫無疑問，虛擬貨幣交易平台JPEX幾乎鬧到滿城風雨。坊間普遍認為不少虛擬貨幣平台的OTC「找換店」，相關負責人事實上扮演了「檔口Keeper」的角色，因此一旦出事這些Keeper有可能需要「孭飛」。

另外，有新聞報導指深圳用戶余先生在今年7月份應JPEX客戶服務職員邀約來港，稱當面簽字就可提取約156萬港元的虛擬資產。然而，余氏到達上水後聯絡職員，隨即遭數名從七人車衝出的人襲擊。

由於事件涉太多的「巧合」，因此有理由相信JPEX事件所涉的「水」其實都幾深。先不說事件涉「武力」層面已經不簡單，整個平台的資金流是涉「跨境」規模的。現時現身的「苦主」又或者浮面的所涉金額（大多數應該是來自香港），可能只是冰山一角吧。

「Too good to be true」式異常高息，往往是Ponzi Scheme式騙局的一個警號

又據各大傳媒的報導, 今年9月中JPEX當時的理財產品就以太幣、比特幣等虛擬貨幣（Cryptocurrencies）所提供的年度化收益率達19厘至21厘不等，遠高於同行。有人指出同業「幣安」的穩定幣活期年收益率最高亦只有大約10厘。香港警方商業罪案調查科訛騙案調查組高級警司孔慶勳上週亦形容，JPEX聲稱回報可高達20%是「難以置信（Too good to be true）。」

換句說話，其中有不少「苦主」（不計一些涉剛性跨境資金調動的JPEX用戶）應該是貪圖「超高息」才陷入局中。說到貪圖高息，據筆者的印象很多企業破產案、財務危機事件，在爆煲之前通常有一段時間涉「異常的高息回報」，亦即坊間所說的Ponzi Scheme（龐氏騙局）模式。

Ponzi Scheme的本質是「被投資的資産」本身沒有合理的市場流動性（Liquidity）或廣泛市場認受性，因此十分依靠後期加入參與者的「新增資金流入」。如果新增資金流入速度不及系統支付前期參與者的現金回報，那麼便有可能爆煲了。

儘管沒有直接產生現金流的能力，但是像黃金、名牌高檔手錶（例如是Rolex品牌）、意系名貴跑車等項目涉全球廣泛認受性，因此具備高市場流動性，亦即比較上容易出售以換取國際上流通的貨幣。

至於JPEX平台所發行的JPC，便是缺乏廣泛認受性。離開JPEX平台或某幾個交易平台,JPC幾乎沒法進行合理的交易（換回法定貨幣）。相比之下，Bitcoin的全球認受性便高很多。至少，美國CME交易所提供Bitcoin的期貨、期權的交易服務。那當然，美國息高企會否削弱Bitcoin、黃金、名牌高檔手錶、跑車的市價（Fair market value)，這個則是另一個話題了。

有城中「有錢人」近幾年用了槓桿借貸方式投資了「高息」的內房債券，疑似弄至財困局面。﹙資料圖片﹚

在2021年年中開始「爆煲」之前好幾年(2018至2020年），恒大（3333）以及部份民企所發行的債券很多都是涉8厘至14厘。由於當時環球息率水平偏低、中國10年期國債息率水平在2.5至3.5厘左右，不少人貪圖高息而忽略了1）恒大涉很高債比率以及2）內地炒樓泡沫等風險。之後恒大面對資金流問題而開啟了淨現金流流出的惡性循環，便是一個行業惡夢的開始。

據多個新聞報導來源，有城中「有錢人」近幾年用了槓桿借貸方式投資了「高息」的內房債券，疑似弄至財困局面。事實上，在2019至2021年期間不少私人銀行時常遊說High net worth或Ultra high net worth的客戶借錢以槓桿方式買入包括恒大在的內房債，因此不排除有客戶面對身家大跌、甚至是陷入負資產的情況。即使客戶群只是中產人仕，不少零售銀行的客戶關係經理（RM)當時會建議客戶借錢投資涉內房債券的亞洲債券基金，同樣都是一個「身家快速貶值」的有效方法。

真正好Deal極少會主動送上門，小心身邊的「好人」

作為普通人，懂得拒絕「餵埋俾你食」的異常高息機遇，已經足夠了。就正如電影「Margin Call」內火速銷售債券（Fire Sale）一幕般，忽然有行家跟你說，「Is that today, my loss is your gain. Now you're a friendly, so I've come to you first (今天我蝕底賣俾你是想俾你賺。因為你夠好人，所以先揾你)」，您就要格外小心了。

實情是「你個款夠晒老襯，我唔先揾你散貨就真喺對我自己唔住。俾少少甜頭（高息）你就上當，真喺冇揾錯你呀」。

至於全球有不少有錢人、Family Office，在2022年全球加息週期開始之前仍然「迷信」虛疑貨幣、NFT、Tech startups項目、「去中心化」項目、增長型科技股、長期債券等等QE時代的概念,大概並不是「貧窮限制思考」的局限，而是本身的財技水平就是「麻麻地」吧。

如果說到本地傳統本地家族，從QE進入QT期間操作得比較上優秀的似乎沒有太多。現時持有巨量淨現金的信置（0083）、貴價地皮不多而且低債務水平的長實（1113）,都是例子。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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