世紀幣圈風暴　JPEX苦主火中取栗終釀大禍｜伽羅華

JPEX堪稱是一宗世紀幣圈的龐氏計劃,苦主損失是香港歷來最大,與香港矢志要發展成虛擬資產交易中心的願景形成鮮明對比。這宗披上高科技的外衣,內裏只是普通的層壓式傳銷手法,卻令不人港人趨之若鶩。最諷刺的是,參與推廣、銷售或者受騙的苦主中的有不少都知道計劃有極大風險。

迄今JPEX事件涉案被補人士已增至11人以上,包括曾獲大律師資格的頂流網紅林作、擁有20萬粉絲的KOL陳怡、多名與「幣少爺」黃鉦傑有關的人士等,報案苦主增至約2,200人,涉資達13.7億港元,為本港同類案件中最大。當中最悲情的「苦主」可能是宣稱加入推廣銷售計劃僅10日的林作,旗下「林作炒幣」即時退租娛樂行,相信以他的法律常識應不會賠足兩年「死約」租金。

另外,曾經協助JPEX拍攝代言廣告的藝人張智霖、藝人莊鍶敏到警署協助調查,這些參與宣傳推廣的城中名人在JPEX傳銷發揮很大作用,本身亦責無旁貸。

自證監會9月13日點名JPEX有問題後,被打開的潘多拉盒子霎時加速了事態一發不可收拾的發展,演變為JPEX高調反駁證監會對其迫害,質疑香港虛擬資產中心的願景是空口講白話,對於警方指稱它的運作模式、宣傳手法、以及用戶無法提取自己的虛擬資產,所以有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙,JPEX則揚言會「堅定不移」繼續營運,挑釁警方對其涉嫌欺詐的指控。

JPEX一旦停止營運,變相是它單方面終止與本港用戶的投資合約,有可能坐實它涉嫌欺詐的指控,但有跡象顯示JPEX早已轉移大部分資產至本港以來,本港辦事處亦人去樓空,所以JPEX說堅持營運可能是權宜計。

不過,話說回來,JPEX全球多地有業務,只有香港賺得厚利,相信它仍然覬覦本港市場,儘管它在港聲名狼藉,但估計未來在網絡世界繼續以高回報吸客,套用已故賭王何鴻燊金句:「唔怕你精,唔怕你呆,最怕你唔來」。

國際虛擬貨幣交易已流行十多年,去年底全球交易額第二大、僅次幣安的虛擬資產交易所FTX破產,損失數以十億美元計,苦主遍及美國、亞洲等多個國家,台灣50萬FTX用戶的一夜間戶口「清零」,FTX曾將總部設於香港,後擔心本港會跟隨中國政策已搬遷至巴哈馬,這家交易平台破產後被揭發既沒有董事局,也沒有核數部門,連創辦人Sam Bankman-Fried宣稱他也不清楚平台很多資金的去向。

