世紀幣圈風暴　JPEX苦主火中取栗終釀大禍｜伽羅華

JPEX堪稱是一宗世紀幣圈的龐氏計劃，苦主損失是香港歷來最大，與香港矢志要發展成虛擬資產交易中心的願景形成鮮明對比。這宗披上高科技的外衣，內裏只是普通的層壓式傳銷手法，卻令不人港人趨之若鶩。最諷刺的是，參與推廣、銷售或者受騙的苦主中的有不少都知道計劃有極大風險。

迄今JPEX事件涉案被補人士已增至11人以上，包括曾獲大律師資格的頂流網紅林作、擁有20萬粉絲的KOL陳怡、多名與「幣少爺」黃鉦傑有關的人士等，報案苦主增至約2,200人，涉資達13.7億港元，為本港同類案件中最大。當中最悲情的「苦主」可能是宣稱加入推廣銷售計劃僅10日的林作，旗下「林作炒幣」即時退租娛樂行，相信以他的法律常識應不會賠足兩年「死約」租金。

另外，曾經協助JPEX拍攝代言廣告的藝人張智霖、藝人莊鍶敏到警署協助調查，這些參與宣傳推廣的城中名人在JPEX傳銷發揮很大作用，本身亦責無旁貸。

林作於9月22日在母親住所開記者會。（陳浩然攝）

JPEX高調回應執法機構

自證監會9月13日點名JPEX有問題後，被打開的潘多拉盒子霎時加速了事態一發不可收拾的發展，演變為JPEX高調反駁證監會對其迫害，質疑香港虛擬資產中心的願景是空口講白話，對於警方指稱它的運作模式、宣傳手法、以及用戶無法提取自己的虛擬資產，所以有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙，JPEX則揚言會「堅定不移」繼續營運，挑釁警方對其涉嫌欺詐的指控。

JPEX一旦停止營運，變相是它單方面終止與本港用戶的投資合約，有可能坐實它涉嫌欺詐的指控，但有跡象顯示JPEX早已轉移大部分資產至本港以來，本港辦事處亦人去樓空，所以JPEX說堅持營運可能是權宜計。

不過，話說回來，JPEX全球多地有業務，只有香港賺得厚利，相信它仍然覬覦本港市場，儘管它在港聲名狼藉，但估計未來在網絡世界繼續以高回報吸客，套用已故賭王何鴻燊金句：「唔怕你精，唔怕你呆，最怕你唔來」。

國際虛擬貨幣交易已流行十多年，去年底全球交易額第二大、僅次幣安的虛擬資產交易所FTX破產，損失數以十億美元計，苦主遍及美國、亞洲等多個國家，台灣50萬FTX用戶的一夜間戶口「清零」，FTX曾將總部設於香港，後擔心本港會跟隨中國政策已搬遷至巴哈馬，這家交易平台破產後被揭發既沒有董事局，也沒有核數部門，連創辦人Sam Bankman-Fried宣稱他也不清楚平台很多資金的去向。

Binance幣安：Representations of cryptocurrencies are seen in front of displayed Binance logo in this illustration taken November 10, 2022. （Reuters）

FTX有主腦 JPEX卻無負責人

JPEX的營運情況更詭異，FTX沒有董事局制衡公司的商業決定，但仍有SBF及多位有名有姓的主腦人物，JPEX聲稱該平台並無負責人，FTX只是以8%投資回報吸客，遇上虛幣大跌，吸金計劃都很快玩不下去，JPEX是以20%回報，若用戶願意鎖定投資一段時間，回報可達30%，搭出JPEX這個雞棚的一眾人士豈會不知隨時朝不保夕。就以企業債券為例，債息高達15%，行內人便已擔心標的資產有瀕臨破產邊緣，香港曾為全球三大國際金融中心之一，竟然有多達千人相信虛擬資產的回報能高達20%，令人嘖嘖稱奇。

JPEX於2020年成立，聲稱管理價值20億美元的資產，以躋身全球五大虛擬資產交易所為目標，但它宣稱平台不受規管，而自去年3月起，證監會便開始就JPEX涉嫌作出的虛假及具誤導性陳述和無牌活動進行查訊。 由於JPEX一直採取不合作態度，證監會隨後於7月將JPEX列入證監會的無牌公司及可疑網站名單。

今年6月證監會證監會於今年發布虛擬資產交易平台營運者的發牌制度出台政策文件（下稱文件），正式將虛擬資產交易納入該會的監管範圍，這是2022年底修訂的《反洗錢和反恐怖主義融資法》延伸的一部分。文件並賦與該會監管證券型代幣（例如比特幣、以太幣等）交易服務的虛擬資產交易平台的權力，但該會對於非證券型代幣（例如NFT）交易平台並無權監管，新發牌制度即時生效。

近年在全港多個地方大賣廣告的加密貨幣平台交易平台JEPX涉詐騙，被證監會名警方調查。（資料圖片 / 勞顯亮攝）

監管平台尺度較券商更嚴格

根據該份政策文件，證監會在按照「相同業務、相同風險、相同規則」的原則下，在《證券及期貨條例》中對本港證券行或自動化交易場所等所有規定，原則上都適用於規管虛擬資產交易平台，但有關規定已為應付虛擬資產所帶來的特定風險而予以相應修改。

證監會針對香港虛擬資產交易平台的發牌制度非常嚴格，主要針對專業投資者而非一般散戶，即投資組合不少於800萬元，這些投資者一般為私人財富管理行業的貴客，所以外界對虛擬資產交易平台牌照的興趣不大，申請自2018年迄今，僅OSL及HashKey兩家獲發相關牌照，由2018年證監會發表框架聲明，到今年6月才落實發牌框架，並賦與該會權力進行監管，前後五年虛幣發展已超越多個世代。

這份文件要求平台營運商須按傳統金融機構相若的方式保障客戶資產，其中必須設立有效的監控措施，以確保98%的客戶虛擬資產將在線下儲存，只有2%才有可能被平台用於質押，這要求較一般券商規管更嚴厲。

證監要求98%虛幣資產須在線下儲存

JPEX賺錢方式主要有服務手續費（例如交易費用）、以及向客戶提供虛擬資產質押（孖展）服務而收取服務費或貸款利息，若JPEX真的申請牌照，首當其衝的是失去利用客戶寄存的虛擬資產賺錢的商機，而且JPEX有要求客戶需上繳其管理資產的私人密鑰，新監管法規則要求平台確認在私人密鑰管理方面設有充分的內部監控措施及管治程序，這完全斷了包括JPEX在內所有平台的財路。

科技發展迅速，單靠監管機構的嚴刑峻法已不足以阻止虛擬資產平台的非常規操作，要保護普通投資者免受損失的難度相當大。看來政府有需要加強本地投資者教育，以便公眾更好地了解風險以及平台如何受到監管，否則類似JPEX的龐氏爆雷規模將一個比一個大。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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