30歲三上悠亞陷劈腿醜聞「全裸寫真仍大賣」一度缺貨三度加印

日本人氣女優三上悠亞，日前在自己滿30歲當天丟出震撼彈，宣布引退，掀起熱議。也因此8月初的「TRE台北國際成人展」，也成為了三上悠亞最後一個以女優身分參與的活動。而她在宣布引退前推出的全裸寫真集《Last your…》，更是掀起了一波搶購潮，甚至在近日開心宣布寫真集第3度加印，人氣相當高。



三上悠亞日前於個人YT頻道宣布，自己在思考了許久後，最終決定會以30歲當成人生分水嶺，除了會正式從女優行業引退外，同時也會開啟新的篇章。坦言，雖然這段時間內有很多辛苦的經歷，但她仍過得相當充實，更從未後悔自己的選擇。

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不過即使三上悠亞的全裸寫真集《Last your…》因引退再度掀起搶購潮，但她近日卻陷入感情風波，傳出和2名尊尼事務所當紅偶像熱戀中，分別是「Kis-My-Ft2」千賀健永與「浪花男子」的長尾謙杜，還被拍到同一晚2名前後進出她的香閨，但她對外仍稱單身，也未否認不只一個對象，而日前有最新消息指出，有知情人士表示，其實6月三上悠亞就被抓包劈腿，近日千賀健永看到新聞，才知道三上悠亞又有別的對象，深受打擊。

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