波多野結衣&大槻響來港辦粉絲見面會　超級VIP$XXXX握手+共享晚餐

一講到日本的AV，各位老司機都必定認識於日本AV界的兩大神級女優波多野結衣和大槻響，為了慶祝入行15周年，他們將於9月14日來港進行粉絲見面會，與大家一同玩遊戲、聊天互動、合照，購買白金VVIP的老司機們還能和女友們一同共享「飯局時光」，握手親密聊天，各位老司機要衝啊！



日本AV界兩大女神波多野結衣和大槻響即將來港與大家見面啦！兩位情同姐妹的女神繼早前公開一同拍攝的格鬥「肉搏」寫真後，於9月13日和9月14日還會到港與粉絲一同慶祝出道15周年，並感謝一眾粉絲們多年的支持，早前女神都直言將自己當成「最驚喜」的禮物，送給香港的粉絲！

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最近活動主辦單位「巧鬆啲」公佈了活動的相關詳情和票價，活動將會於觀塘舉行，並有多達400名粉絲參加，門票方面則共分為三個票價，分別為最高級的白金VVIP$6,888、金卡VIP$1,680及銀卡$888，每個等級所「享用」的福利和參與的活動亦各有不同。

當中最高級別的白金VVIP級別是三個級別中，唯一一個能夠與兩位女優們「見足兩日」的級別，於13日的晚上白金等級的粉絲們能夠和女優們共享浪漫晚餐，期間大家還可與兩位女友影即影即有合照、握手、聊天互動，VVIP還會有女優特製的專屬語音錄製，讓你能夠有獨一無二的「周邊」和回憶。此外，白金級別的粉絲還會獲得全部的活動周邊，包括兩位女優的攬枕、肖像Tee、毛巾、海報和簽名明信片，可謂相當難得的機會啊！

而9月14日的見面會當中將會有5項互動活動，包括「性感按摩摩」、「親密穿衣服」、「女優幫餵食」、「中秋限定互動」和「女神拍賣福利」。除了拍賣外，其餘四項活動大會將會各等級門票當中抽取粉絲與女優進行互動，門票價錢等級越高，粉絲所抽中的機率則越高，白金VVIP的機率為50%、金卡為30%，而銀卡則為20%，而金卡和銀卡的粉絲還可自行選擇加配白金VVIP所中的「限量福利」，老司機們預備好你們的「荷包」未呢？

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想要參加粉絲見面會的大家，可以於網站上購買門票，而門票已於8月28日正式開始發售，各位老司機和粉絲們，如此難得的機會一定要好好珍惜啊！