雲之羽｜解拆結局5大謎團+第二季10個伏筆　張凌赫：有兩個雲為衫

虞書欣、張凌赫、丞磊、盧昱曉主演的陸劇《雲之羽》，9月21日正式收官，熱度突破9700，是近期討論度最高的電視劇作品，整整24集劇情跌宕起伏，最終話「開放式結局」，處處是遺憾，但也處處是懸念！



小編特別整理「解拆結局5大謎團+第二季10個伏筆」！（點圖放大了解👇👇👇）

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陸劇《雲之羽》劇情結局伏筆1. 無峰首領點竹？

無峰首領正是清風派掌門「點竹」，性情暴戾，搶奪孩童訓練成無峰間諜，最後一集雲為衫回到梨溪鎮時，點竹坐在簾幕後等著她，始終沒有露面！

陸劇《雲之羽》劇情結局伏筆2. 無峰尚未被剿滅？

經歷大戰後，無峰和宮門死傷慘重，其中又以無峰最為嚴重，寒鴉肆、寒鴉柒、万俟哀、司徒紅、寒衣客皆命喪，不過網友說江湖中排名第一的劍客aka四魍之首兼東方之魍「悲旭」可能沒死，因為只帶到花公子的死亡場面，小編覺得只要點竹在的一天，無峰就不滅！

陸劇《雲之羽》劇情結局伏筆3. 異化之人是誰？

無峰數年來不斷派細作潛入宮門，就是為了「無量流火」，後山子子孫孫立下血誓守護後山，是因為在宮門後山深處存活著非常可惡的異化之人，守護後山就是守住天下蒼生，究竟異化之人為何物呢？

陸劇《雲之羽》劇情結局伏筆4. 無峰和宮門之子？

宮門都是戀愛腦！宮尚角和上官淺從多年前的一面之緣，到多年後的處心積慮，兩人都瘋狂試探彼此，歷經燈節團聚、溫泉共浴，淺淺得知被眾人設計後，她跟宮尚角說：「我懷宮門骨肉了！」這個孩子必定會是江湖上的傳奇人物！

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陸劇《雲之羽》劇情結局伏筆5. 夜色尚淺生離？

「夜色尚淺CP」結局生離，兩人就差「一點點」就可以有情人終成眷屬，上官淺和宮尚角各自在一方看著杜鵑花，用花語是「我永遠屬於你」懷念彼此，可以說是清醒著沉淪，在無人之處愛著對方，此夜一別，再難相見！

陸劇《雲之羽》劇情結局伏筆6. 商金動骨HE？

全劇唯一的HE組合，就是「商金動骨CP」，兩人歷經生離死別，終於坦露真情，有情人終成眷屬，重點是金繁變得超黏人又愛吃醋（叫姐夫～），金繁也是唯一最幸福的人，他在乎的宮子羽和宮紫商都還活著！

陸劇《雲之羽》劇情結局伏筆7. 雲之羽BE？

宮子羽通過三域試煉，再加上剿滅無峰，終於成為宮門上下認可的「執刃大人」，在雲為衫返回梨溪鎮之後，苦苦等不到心愛之人的歸來，身為執刃的唯一痛處就是，一輩子都不能離開宮門！

陸劇《雲之羽》劇情結局伏筆8. 商角徵羽宮家日常？

「商角徵羽」宮家日常真的是太歡樂了，從原先的「宮子羽＆宮紫商」、「宮尚角＆宮遠徵」兩大陣營到合而為一，全員收編忙內宮四弟弟宮遠徵，一個送暗器囊袋，一個送手套，小編還等著宮遠徵成年娶媳婦呢！

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陸劇《雲之羽》劇情結局伏筆9. 新任三大長老？

宮門後山「雪月花」，大戰中「雪氏」雪公子為救雪重子而死、「月氏」月公子先前已繼任長好之位、「花氏」花長老和花公子皆喪命，花家殞落，再加上雪重子自廢葬雪心經，為了不忘記雪宮子，身體大不如前，花氏和雪氏的下一任長老？

陸劇《雲之羽》劇情結局伏筆10. 雲家雙胞胎？

雲為衫拿到寒鴉肆留下的信件，得知她還有一個雙胞胎妹妹，隻身前往梨溪鎮，那個雙胞胎妹妹應該就是第一集原本要當新娘的女子！

結局解析1. 雲為衫死

雲為衫回到梨溪鎮看看，看到雙胞胎妹妹和點竹等著她，可能已經慘遭毒手，真的雲（姊姊）被殺掉，換假的雲（妹妹）回去宮門，畢竟背叛無峰的人沒有好下場，看向被遭竹擊碎天靈蓋而死的雲雀！

結局解析2. 雲為衫活

宮子羽一定會等到雲為衫，因為「雲之羽」缺一不可，宮門執刃也是因為有了她才有意義，兩人必須合體，才能使出風花三式，共同守護宮門，大家還想看他們的大婚呢！

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結局解析3. 兩個雲為衫

雖然劇本上沒有寫，但張凌赫有提到最後結局的演繹想法，不是看到雲為衫的屍體，他說：「開門那一剎那，我看到了兩個雲為衫」，一個是喜歡自己的「真」雲為衫，一個是帶有目的的「假」雲為衫，停的結局是疑惑中帶點震驚！

結局解析4. 上官淺死

人死後會以象徵性「動植物」出現，像是月公子的雲雀，上官淺則以「白色杜鵑」的形式登場，妞妞們不要忘了無峰任務失敗必須死，而且也有網友發現上官淺在墨池的頂光場面，很像是已死之人！

結局解析5. 上官淺活

上官淺在院子種下杜鵑花，是因為她堅信宮尚角會為了「宮門的孩子」而來，一說是賭他肯定會來，二說是因為懷念所以才種杜鵑花，而且宮紫商飾演者金靖的收官文有提到「幫找上官淺的宮二澆澆杜鵑」啊！

以上就是「陸劇《雲之羽》第二季10大伏筆」及「解拆結局5大謎團」，開放式的結局，沒有寫「死」，已經是編劇郭敬明給觀眾最大的溫柔了！

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