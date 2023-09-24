陸劇10位古裝白髮男神：檀健次《長相思》、王鶴棣《蒼蘭訣》…

各大串流平台總會將年度IP大劇放在暑期黃金檔，也因此幾乎每年暑假都會殺出一兩部黑馬陸劇，如今年的《長相思》一開播就佔據各大影劇熱搜榜，更拿下當日收視冠軍！



除了主演楊紫的演技獲得網友一票好評之外，鄧為、檀健次、張晚意等人也人氣暴漲，尤其是在劇中飾演九頭蛇妖的「檀健次」，一頭飄逸白髮完全襯托他的仙氣，下列同步盤點10位又慾又仙的古裝白髮男神。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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古裝陸劇白髮男神1.檀健次《長相思》

「檀健次」在《長相思》飾演九頭蛇妖相柳，與小夭間有著亦敵亦友的複雜情感，在劇中他頂著一頭白髮造型，有一股高冷又禁慾的感覺，不僅與楊紫的CP感很足，人氣更甚男主張晚意。

其實檀健次最早是以男子組合MIC男團出道，後來雖踏入了影視圈卻始終不慍不火，直到2022年才憑藉罪案推理劇《獵罪圖鑑》打開知名度，而今年更以《長相思》爆紅，劇迷們都相當看好他有望成為一線流量小生！

古裝陸劇白髮男神2.丁禹兮《七時吉祥》

劇迷盼望已久的《七時吉祥》總算於近期開播，該劇是由去年現象級陸劇《蒼蘭訣》團隊打造，講述姻緣閣小仙祥雲（楊超越 飾）與戰神初空仙君（丁禹兮 飾）七世甜虐交織的戀愛，「丁禹兮」在劇中的銀白髮妝造也很吸睛！

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古裝陸劇白髮男神3.侯明昊《護心》

同樣改編自九鷺非香的同名小說《護心》，雖然開播收視不如預期，但「侯明昊」在戲劇中飾演惡龍「天曜」，小編覺得他白髮比黑髮還要來得魅，完全零違和駕馭！

古裝陸劇白髮男神4.王鶴棣《蒼蘭訣》、《遇龍》

2022年引起全台劇迷「訣症」的黑馬陸劇《蒼蘭訣》，改編自九鷺非香小說《魔尊》，因為土甜劇情與不落俗套的人設，而獲得一面倒好評。在劇中飾演三界最強月尊的「王鶴棣」，在昊天塔初次與小蘭花（虞書欣 飾）相見時，以及劇情結尾都是一頭白髮造型，雖然沒有髮髻和髮飾，但完全不掩他的仙氣。

其實王鶴棣早在之前的陸劇《遇龍》就曾經白髮亮相過，只不過當時因為面癱演技導致負評居多，幸虧後來《蒼蘭訣》一劇讓他人氣大翻身。

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古裝陸劇白髮男神5.成毅《沉香如屑·沉香重華》

去年獲得關注的古裝劇還有《沉香如屑·沉香重華》，由楊紫、成毅、張睿、孟子義等人主演，題材同樣和仙魔界、轉世虐戀有關，不只男女主角的情路坎坷，劇情虐到天花板，美強慘男主「成毅」的人設也讓人相當心疼。說起成毅在這部戲中的白髮造型，最令劇迷印象深刻的應該是「白髮魔君」玄夜，深情又壞壞的模樣整個超帶感！

古裝陸劇白髮男神6.楊洋《且試天下》

「楊洋」雖然今年因為陸劇《我的人間煙火》而飽受負評，但他清雋秀氣的帥氣五官是無法抹滅的事實，在2022年古裝劇《且試天下》中，他飾演雍州二殿下「豐蘭息」，在這部戲中可以說是翩翩公子、仙氣、霸氣一次滿足，而在劇末豐蘭息為了救摯愛之人，於是向天機老人以術法換命，一頭白髮模樣雖然虐哭小編，但不得不說楊洋白髮還真合適！

古裝陸劇白髮男神7.龔俊《山河令》

「龔俊」本來就有劇迷認為他的五官屬於精緻俊美型，不管是時裝還是古裝都很上相，在2021年耽改陸劇《山河令》中飾演鬼谷谷主「溫客行」的他，為了一命換一命救周子舒，於是以自身作為爐鼎，煉化六合真氣，一夜白頭出鏡的模樣，完全就是小說裡走出來的「仙人」模樣。

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古裝陸劇白髮男神8.劉學義《千古玦塵》、《琉璃》

古裝美男之一「劉學義」，雖然大多都是配角角色，但不論是氣場還是妝造都不輸主演們，小編第一次注意到他是在《千古玦塵》中，人設非常討喜，因為救上古而耗費功力變成一頭白髮，後來才發現原來他在《天乩.白蛇傳說》及《琉璃》也有白髮造型，根本是白髮男神的擔當吧！

古裝陸劇白髮男神9.李宏毅《天雷一部之春花秋月》

古裝甜寵劇男神「李宏毅」，雖然有劇迷認為他的時裝造型比古裝造型來得出圈，但因為他俊美的五官和自帶的邪媚氣質，小編覺得他接演古裝腹黑男主的角色也是零違和，如《武林有驕氣》、《天雷一部之春花秋月》其實都不難看，而且在劇中的白髮造型也很經典。

古裝陸劇白髮男神10.高偉光《三生三世枕上書》

若要說起最讓人過目不忘的白髮造型，小編心中的第一名是《三生三世枕上書》中飾演東華帝君的「高偉光」，仙氣白髮造型＋禁慾形象堪稱仙俠劇的經典。

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