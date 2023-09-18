2023下半年7部成人愛情陸劇推薦《驕陽伴我》肖戰白百何組CP極襯

近期由陳曉、古力娜扎主演的都市愛情陸劇《無與倫比的美麗》，還有肖戰的《驕陽伴我》都以深刻的情感刻劃和現代都市背景吸引劇迷，特別是劇中的「成人式愛情」也備受討論，不只探討現代人的生活、情感、事業和家庭，也帶領劇迷反思和共鳴，這就推薦2023年「7部都市成人愛情陸劇」！



【圖輯】點圖放大了解「2023下半年7部成人愛情陸劇推薦」👇👇👇

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成人愛情陸劇推薦1：《無與倫比的美麗》

《無與倫比的美麗》由陳曉、古力娜扎主演，劇情講述三對30歲的年輕男女們，在都市生活的困境中努力達到自我實現，透過創業、恐婚、不育主義、原生家庭束縛等現代人常見的話題引共鳴，如首播第一集古力娜扎不只面臨失業，還被陳曉悔婚，既有當今社會的現實感，也有青年危機的隱喻在裡頭。

成人愛情陸劇推薦2：《驕陽伴我》

《驕陽伴我》由肖戰、白百何、田雨、朱珠領銜主演，這是一部姐弟戀陸劇，劇情講述剛離婚的簡冰是業內知名的廣告導演，在認識社會新鮮人盛陽後，重拾對生活與愛情的希望，無奈兩人卻因為年齡、身份及工作閱歷上的差異，遭到家人與職場反對......。

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成人愛情陸劇推薦3：《一路朝陽》

《一路朝陽》由李蘭迪、王陽、王菊領銜主演，是根據作家姜立涵的都市小説《大城小室》改編，劇情講述職場菜鳥李慕嘉，原本和愛情長跑的男友論及婚嫁且準備買樓，不料就在她進入知名頂級律師事務所工作後，因為生活繁忙而屢屢和男友產生摩擦，最終走向分手。原本感到失意的她，遇見了老闆黎光，兩人相互吸引，且在工作和愛情中攜手成長。

成人愛情陸劇推薦4：《愛情有煙火》

預計2023下半年開播的《愛情有煙火》由檀健次、王楚然領銜主演，根據晉江文學城小說《投行男女》改編，劇情講述都市年輕人的工作與生活話題，投行精英李亦非與投行小職員錢菲，兩人各自都面臨了戀愛困擾，還意外開啟「合租生活」，雖然同居日子發生許多碰撞，但也在誤會中彼此互助成長，最後相愛一起面對未來。

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成人愛情陸劇推薦5：《你比星光美麗》

預計2023下半年開播的《你比星光美麗》，由譚松韻、許凱、何瑞賢、高寒領銜主演，劇情講述科技人才紀星不只在創業初期狂遇瓶頸，還慘遭相愛7年的初戀男友分手，在事業與愛情兩失意的情況下，幸虧獲得科技總裁韓廷的幫忙，兩人一起歷經產品研發的數次失敗，最後從商業夥伴變成靈魂伴侶。

成人愛情陸劇推薦6：《請和這樣的我戀愛吧》

預計2023下半年開播的《請和這樣的我戀愛吧》，由胡一天、梁潔、代旭、劉暢、李殿尊等人主演，劇情講述雜誌主編葉晗對體育老師李瀟瀟有好感，卻因為過去的戀愛經驗而令他怯步追愛，整部戲不只帶出暗戀的脆弱與情感創傷，還有婚姻、事業等成年難題。

成人愛情陸劇推薦7：《最遙遠的距離》

預計2023下半年開播的《最遙遠的距離》，由鍾楚曦、張雲龍領銜主演，是根據張小嫻的同名作品改編，劇情講述室內設計師蘇盈看起來只專注在事業上，其實是因為6年前遭到感情背叛，某次她與曾經的業主秦云生相遇並一起參與真人秀節目，兩人雖然互有好感，卻都礙於「前任」而不敢敞開心扉。

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