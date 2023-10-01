偷偷藏不住劇評｜負評連連為何卻獲網民推薦？曾暗戀過的一定都懂

「你曾經暗戀過一個人，不敢讓他知道嗎？」改編自晉江文學城作家竹已同名小說、描述少女暗戀心事的人氣陸劇《偷偷藏不住》，自開播以來就話題不斷，由演員趙露思、陳哲遠、馬伯騫等人主演，台灣導演李青蓉所執導。



究竟這部劇為何討論度如此之高呢？或許是劇中演繹了每個女生心中完美愛戀的樣子，或許是男女主角個人魅力的緣故，巧妙綜合了許多「成功的青春愛情劇」該擁有的元素。

故事講述女主角桑稚（趙露思 飾）和哥哥桑延（馬伯騫 飾）的朋友段嘉許（陳哲遠 飾）所譜出的暗戀序曲。桑稚從小就生長在充滿疼愛的富裕家庭，僅見了兩次面就對當時為大學生的哥哥朋友段嘉許初生情愫，在還是中學生的年紀時遇上了第一個自己需要「偷偷藏住」心意的對象。

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「竹已」是誰？ 夢幻少女心的年輕作者

《偷偷藏不住》原著小說作家竹已，2016年開始出版小說，《奶油味暗戀》、《偷偷藏不住》、《難哄》皆獲晉江文學城現代言情年度盤點十佳作品，尤其《難哄》更入選中國網絡文學影響力榜（2020年度）IP改編影響力榜，目前也正式官宣將改編為電視劇，男女主角人選引發極大討論。

竹已擅長以少女心十足的文風，寫出青澀戀愛的懵懂曖昧，充滿粉紅泡泡的氛圍，已成為近年作品影視化就能大熱的流量密碼。

在這次引爆全網話題的《偷偷藏不住》前，她已有兩部作品《奶油味暗戀》及《她病得不輕》改編成電視劇《全世界最好的你》與《當我飛奔向你》，都收穫不錯的評價，就連《偷偷》的姊妹作《難哄》也正式官宣要翻拍成電視劇啦！

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播出前：話題度極高 選角爭議大

甜寵女神 趙露思 X 天菜男神 陳哲遠 合體青春校園劇



知名女星趙露思為近期人氣極高的流量密碼，幾乎只要她有出演的戲劇都能大火，而由大陸男星陳哲遠出演本劇的男主角，它先前以《暗格裡的秘密》稍微引起關注成為新一代的校園男神，新戲播出前，兩人的搭配就再次帶起熱議。

選角惹書迷不滿 陳哲遠、馬伯騫人設與原著相差甚遠



開拍前，許多原著書迷也對劇組公開的卡司頗有微詞。書中的男主角「段嘉許」是很會撩人的狐狸型男生，由於陳哲遠以往的飾演的角色是偏向「乖乖男」年下男，被認為形象有些出入，但播出後，陳哲遠靠著自身擁有的少年感加上後天演繹的撩撥男人味，將段嘉許和桑稚一開始不失分寸的「兄妹感」與戀愛後的甜蜜相處，都拿捏得十分到味。

另外一位頗具爭議的選角，就是選秀節目《明日之子》的亞軍馬伯騫。他所飾演的哥哥桑延在原著中是一位身高185公分的校草、有點痞帥的少年。這個角色和馬伯騫給觀眾的風流有趣形象也有點不符，但在播出後，觀眾反而非常喜歡他和桑稚之間歡喜冤家的真實兄妹感，給予演技自然的評價。

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播出後：觀眾評價兩極 熟悉的台偶風但幼化女主人設

「台味十足」的偶像劇 小情小愛的庶民情節



《偷偷藏不住》的故事主軸圍繞在桑稚和段嘉許的校園戀情，沒有什麼峰迴路轉的劇情、深奧的人物剖析或是過度沉重的大議題，就只是一段清新簡單的戀愛故事。

這部由台灣導演李青蓉所執導的作品，有些許似曾相識的「台式偶像劇」的味道，風格質樸、故事平凡，男女主角之間的互動真實可愛。從校園開始萌芽的小小暗戀，茁壯成一個溫暖強大的戀情。這應該就是讓觀眾更有代入感的主因吧，這樣的故事有可能就發生在任何人身上，更能讓平凡的你我產生共鳴。

每個人心中的完美愛情 「雙向救贖」



這部作品其中最核心的主題，就是男女主角兩人的「雙向奔赴」。女主角桑稚以段嘉許為榜樣，努力朝著目標前進，而段嘉許本因破碎的家庭而非常黑暗的人生，在遇見了桑稚之後被徹底救贖了。兩人以自己的方式和速度去一步步靠近彼此，即使中間遭遇了許多挫折，但還是一直陪在對方身邊。

「以前我一直覺得，一輩子一個人也沒什麼關係，但直到我遇見了你，你讓我發現，原來愛人、被愛，是一件這麼幸福的事。」

這是來自段嘉許其中一段台詞。當你處在人生的谷底時，若有一個人義無反顧的維護著你，向你走去，或許你就能體會到愛真正的力量。在被愛的同時也有愛人的能力，愛是能讓你強大到站起來面對任何事的原動力。

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負評連連 俗套的白馬王子情節再現



不過，《偷偷藏不住》並不只收穫了好評，也有許多網友給予了負面的評論。像是年齡差過大的暗戀，男主角和未成年少女沒有拿捏好的油膩對話；或是許多需要等待男主角拯救的「白馬王子橋段」，讓女主角形象被幼化。這些諸多反面的評論也是網友們熱烈討論的原因。

對未成年女孩的越界行為



基於原著，桑稚原先是在年僅13-14歲時就開始對段嘉許產生好感，而段嘉許在和一位未成年中學生應對上，有些許不太適當且油膩的台詞或行為。一個已經上大學的成年人和未成年之間的邊界感未被拿捏好，這可能有鼓勵犯罪的疑慮。現實生活中，這樣的橋段合理化了成年男性對未成年女性的越界行為，對一些價值觀還沒成熟的未成年產生不良的影響。年齡層較低的觀眾不僅會對愛情抱有不切實際的幻想，也會對成年男子可能極為不適當的性騷擾沒有防範意識。

女主角被幼化 總等著「白馬王子」來拯救



另外，劇情中有許多桑稚需要被段嘉許拯救的「白馬王子情節」，像是桑稚被霸凌時，哥哥帶著一群大男生成群的去教訓對方，或是已經高二的桑稚無法獨自看家，需要大學生哥哥回家陪伴。女主角的形象被過度幼化，塑造成沒有自理能力的小女生，即使已經是高中生的桑稚也和演繹中學生的桑稚幾乎沒有什麼區別，在上大學之前，女主角像是一個沒有任何判斷力、被圈養的寵物一樣，需要不斷地被拯救和照顧。

或許以上這些劇情更能豐富整部劇的發展，不過因為觀看這齣劇的受眾年齡是普遍較低的，這些在現實生活中不太合理的情節可能會對這些未成年觀看者產生不良的引導。

總歸而言，這部劇無疑是2023年最火紅的陸劇之一，它訴說著一個的純樸、日常的戀情，不講什麼偉大的感情或是參雜著矯情的故事，即使為了劇情豐富，加入了一些不洽當的人物設定，但它受到這麼多喜愛的原因，或許這就是每個小女孩都可能有過的「偷偷藏不住」情感終於得到一個盛大的完美結局。

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