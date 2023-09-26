網民點名4大「陸劇花瓶」樣靚但戲屎　Angelababy被嘲瞪眼式演技

近期大陸網友們對於90後的年輕演員們進行評價，認為大部分的年輕演員空有外表，卻毫無演技實力可言，點名了幾位知名女星，她們即使出演的作品不斷遭到觀眾批評，演技還是沒有進步，依舊在螢光幕前「折磨」觀眾。



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顏值應該是加成 不是枷鎖

在從來不缺漂亮臉蛋的演藝圈中，該如何生存下來？「賞色時代」這樣的名詞出現，高顏值可以為演員首先獲得人氣知名度，換取更好的資源及機會。但不應只是演員的標籤，大眾關注的不只是賞心悅目的視覺，「演戲」才是一位演員該具備的能力，必須透過自身的精益求精，讓觀眾對自己的演技信服。

大陸影視圈缺少內涵 只顧流量

中國網友們在評論區中吐槽：「大陸娛樂圈真好混，爛演技是一種傳染病嗎？」、「資源都給流量明星了」。就如前陣子熱度很高的陸綜《無限超越班》中，專門請來知名資深演員對一群大陸的青年演員實行表演訓練，提出很多演藝圈的影視結構、現狀問題，沒學過表演甚至沒拍過戲的人也能當演員、演員將流量看得比演技還重要、好的影視作品少之又少、製作方只在乎請來的演員是否出名等，整個影視環境華而不實。

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高顏值低演技 網友點名4位花瓶系女星

在這之中，被特別點名的女演員有「歐陽娜娜」、「楊超越」、「Angela baby（楊穎）」、「古力娜扎」等等知名女星。以上女星都被歸類為演技跟不上臉蛋的女演員們，有些表情呆滯，有些眉眼誇張，有些講台詞則毫無感情。

歐陽娜娜

知名台灣女星歐陽娜娜在新戲《永安夢》的中飾演長安第一美人，以誇張的表情演譯哭戲，生硬的儀態一點也不像古代美人，非常現代化且僵硬。先前在陸劇《是！尚先生》中飾演的「鹿小葵」，演技就受到了許多謾罵及惡搞，戲中跟自己加油打氣的片段，被網友批評非常尷尬且無解。

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楊超越

選秀節目《創造101》出身的大陸女星楊超越，主演的古裝劇《七時吉祥》也被批評「很木頭」，表演一如既往的不夠生動，表情呆版，招牌的瞪眼式演技和五官亂飛讓人不禁吐槽。自選秀節目就被批沒實力卻一直哭哭啼啼，被戲稱「真，花瓶選手」。

Angelababy（楊穎）

Angelababy（楊穎）雖然擁有頂級神顏，但演技卻一直飽受爭議，不管戲中感情起伏如何，總是做出經典的「瞪眼式演技」。先前還曾經被美國《人物》雜誌評選為中國爛演技女星第四名。不過，近年在懸疑劇《摩天大樓》中反應兩極，戲中的哭戲有部份觀眾成功被感染，但部分觀眾認為微笑唇讓人很出戲，該劇編劇殳俏也悄悄留言：「她上來就是一個屍體……」。

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古力娜扎

新疆知名女星古力娜扎外表美艷，卻被戲稱為「木頭美人」。擁有別樣風情的顏值，演技卻無法跟上。在古裝劇《風起霓裳》中，表情拿捏不適當，在許多不對的時機點賣萌嘟嘴，不是完全平淡就是完全失控，還被許多網友製作成表情包。

以上四位雖然有許多戲劇作品，但演技卻無法和自身美貌齊平，遭到網友強力批評是虛有其表的花瓶，被當作只是拿來賺取流量的工具。

不過，儘管這些年輕演員們持續遭受到許多批評，大眾還是希望影視圈能夠正視作品品質，而非只在乎流量，讓這些年輕演員接受專業的訓練，使整個戲劇環境變得更有深度。

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