DJ SODA被胸襲後一周暴瘦11磅　哭訴似動物園猴子：從未如此受辱

韓國性感女神DJ SODA上月在大阪音樂節演出時遭到公然非禮，事隔個多月後，她上韓國節目《我現在生氣了》時再談及此事，仍未走出陰霾，委屈落淚指覺得自己當時好像動物園裡的猴子，並透露事發後一周暴瘦11磅！



DJ SODA上月出席大阪音樂節時，慘遭多人胸襲及蹂躪。（IG@deejaysoda）

DJ SODA上月在大阪表演，原本打算走近粉絲，卻隨即被多名男女胸襲，慘遭蹂躪的她嚇至花容失色，對此曾表示崩潰及極度憤怒，指從事DJ十幾年都未遇過這種情況，回過神後仍不停顫抖。儘管兩名涉事男子其後已向日本警方自首，但對DJ SODA的情緒還是構成了極大傷害。

兩名日本男子，在案發後向警方自首，有人轟他們是日本之恥。（YouTube@青汁王子）

DJ SODA昨日（26/9）在韓國訪談節目《我現在生氣了》中，憶述當日在演出尾聲走近觀眾時，就冒出多隻手襲擊其身體，她一手拿咪、一手被觀眾捉住而無法動彈，並第一次感受到有觀眾把手伸進她的衣服裡，讓她束手無策。DJ SODA講到一半，委屈地雙手遮臉，並開口說：「我好像動物園的猴子，從來沒有這樣被羞辱過。」

DJ SODA自言覺得被胸襲的自己就像動物園的猴子。（節目截圖@mbc every1）

DJ SODA講到一半時，不禁委屈落淚。（節目截圖@mbc every1）

她指加害者沒有直接向她道歉，僅其中兩位加害者透過名YouTuber說明情況，並向警方自首，而目前她仍然有陰影、感到非常害怕，並透露事發後一周即暴瘦11磅，非常難過。DJ SODA又重提，當初有網民將事件起因歸咎於她衣著太暴露所致，她形容這是二次傷害，令她大受打擊。