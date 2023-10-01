異人之下｜陸劇驚見AI演員　美貌撞臉Angelababy　網民：好似真人

改編自網路漫畫《一人之下》的陸劇《異人之下》在內地備受關注，其中一個角色「二壯」更是在最近引發熱議，原來她並不是真人實際演出，而是靠AI技術完成表演，令許多觀眾驚訝大呼看不出！



在《一人之下》原著漫畫中，「二壯」這個角色因故失去下半身，只能躺在機器艙中維持生命，靠著電波將自己的意識傳到外界，藉此方式和其他人溝通或取得資訊。在電視劇中，「二壯」則是可以在任何地方投射出自己的虛擬外型，有了甜美可愛的臉蛋和苗條身體。

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事實上，這個角色是由虛擬演員厘里「演出」，透過真人替身加上後期製作方式，模擬出「二壯」近乎真實的表情變化。劇組人員先前曾經透露，如果按照二壯原本的劇情份量，單靠傳統特效需要1個月才能完成，但因為是由虛擬演員來表現，加上後期製作只花了1週。

厘里雖然是虛擬人物，但有著神似真人的形象，濃眉大眼、體態優雅，被許多人認為很像Angelababy。網友得知她是虛擬人物，都驚訝大呼「看起來太真了吧」、「雞皮疙瘩起來了」、「這真的是假的？」；雖有人質疑用AI取代真人可能會衝擊行業，但也有觀眾認為二壯這個角色本來就是靠電波傳遞意識，以虛擬演員來表現算是合理。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】