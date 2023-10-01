雲之羽｜9部原創劇本古裝陸劇推薦　《延禧攻略》創大女主劇先河

九月由虞書欣和張凌赫主演的古裝陸劇《雲之羽》，引領了一波網路熱議，不僅有華麗的卡司陣容，還是由知名導演郭敬明親自執導並編劇，原創劇本帶來了全新的古代仙俠世界！



然而在眾多的陸劇中，不僅僅只有《雲之羽》，近年來也出現了許多其他原創劇本的古裝陸劇，它們都以複雜的人物關係、神秘的氛圍和令人好奇的情節吸引了觀眾的目光，接下來就一起看看9部「原創劇本的古裝」陸劇吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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原創劇本的古裝陸劇1.《傳聞中的陳芊芊》

《傳聞中的陳芊芊》是由趙露思、丁禹兮主演的古裝甜寵輕喜劇，故事講述花垣城陳芊芊（趙露思飾）和玄虎城韓爍（丁禹兮飾），從針鋒相對到攜手化解兩城性別觀念衝突，最終領悟愛情真諦的輕鬆歡快浪漫故事，儘管只是小成本網劇，但原創的故事情節搞笑又有趣，女主角自幫自加戲的設定創意無限，引發笑聲，再加上趙露思和丁禹兮的默契CP化學反應令人驚艷，這不僅是一部無腦甜寵劇，更融合了獨特的梗，豆瓣高分7.3證明觀眾對其印象深刻！

原創劇本的古裝陸劇2.《狼殿下》

《狼殿下》是由王大陸、李沁、肖戰主演的古裝俠義言情劇，故事講述奎州城郡主馬摘星（李沁飾）與生長於狼群中的少年狼仔相識，錯別八年後相遇，兩人為愛力戰天命的故事，雖然《狼殿下》的評價非常兩極，但原創劇情依然引人注目，由知名偶像劇編劇陳玉珊編寫，她的劇本常見於成功的台劇，為中國大陸古裝劇帶來新穎元素，雖然演員的演技可能稍顯青澀，且製作質感有所不足，但故事情節和人物設定仍吸引觀眾，留給觀眾深刻印象。

原創劇本的古裝陸劇3.《覆流年》

《覆流年》是由邢菲、翟子路主演的古裝情感勵志劇，故事講述了天下河運的執掌者陸安然（邢菲飾），因為錯信他人而前程盡毀，情重義的她也因一個情字遭算計，陸安然失去一切並重生後，決定逆行命運，讓仇敵付出代價，走上了復仇之路，《覆流年》的劇情不拖泥帶水，吸引觀眾關注，同時經超出色的反派表現也成為劇中亮點，留下深刻印象，整體而言，《覆流年》成為近年受歡迎的宅鬥劇。

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原創劇本的古裝陸劇4.《雲之羽》

《雲之羽》是虞書欣、張凌赫主演的江湖奇謀諜愛劇，故事講述一場宮門選親大典在即，無鋒刺客雲為衫（虞書欣飾）藉此混入宮門探查情報，誰知宮門之主和原定繼承人宮喚羽卻突遭刺客殺害，向來被排斥的四公子宮子羽（張凌赫飾）一夜之間成為了宮門之主，二人一起度過重重難關，並收或自我成長的故事，然而《雲之羽》憑藉著原創劇本、郭敬明的風格和複雜人物關係吸引觀眾。每集充滿懸念和伏筆，引發眾多網友的討論。

原創劇本的古裝陸劇5.《延禧攻略》

《延禧攻略》是由吳謹言、秦嵐、聶遠、佘詩曼主演的古裝宮廷劇，故事講述宮女瓔珞（吳謹言飾）憑勇往直前的勇氣、機敏靈活的頭腦、寬廣博大的胸懷，化解宮廷上下的重重困難，最終成為襄助乾隆盛世的孝儀純皇后的故事，《延禧攻略》開創了大女主劇的先河，不僅是劇情精心策劃，人物關係也非常引人入勝，宮鬥、愛恨情仇緊湊而吸引人，為觀眾帶來極大滿足感，加上優美的質感和精緻的服化道，這部劇在宮鬥劇類型中經典地屹立五年之久，持續深深打動著觀眾！

原創劇本的古裝陸劇6.《尚食》

《尚食》是由許凱、吳謹言主演的古裝勵志美食劇，故事講述了大明永樂年間，少女姚子衿（吳謹言飾）入選為尚食局宮女，一路堅持對中華美食技藝的追求，結識友情並邂逅愛情，最終與英明神武的皇太孫朱瞻基（許凱飾）相知相伴的勵志情感故事，《尚食》儘管在開播時熱度不高，但原創劇情在人設刻畫和故事走向上表現流暢合理，製作質感尤其在料理方面令人印象深刻，精美的呈現讓觀眾驚艷。儘管演技受到吐槽，但整體劇本在劇情結構上仍有吸引力，即使缺少明顯亮點，仍能吸引觀眾對故事的關注。

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原創劇本的古裝陸劇7.《宸汐緣》

《宸汐緣》是由張震、倪妮主演的古裝神話劇，故事講述了九宸（張震飾）和靈汐（倪妮飾）之間，歷經種種磨難、輾轉幾重悲歡，依然堅定守護蒼生、執著痴候所愛的故事，儘管《宸汐緣》劇情一度被網友評價「很老套」，但張震在戰神九宸一角的精湛詮釋和他與倪妮的對手戲充滿火花，使劇情昇華，並讓《宸汐緣》收獲高評價。

原創劇本的古裝陸劇8.《大宋少年志》

《大宋少年志》是由張新成、周雨彤主演的古裝懸疑勵志劇，故事背景以風雲暗湧的北宋慶曆年間為背景，講述一群經歷、才華、個性各異的少年組成團隊「第七齋」，在挫敗一個個陰謀、守護天下安寧的同時，自身也實現真正成長的故事，《大宋少年志》第二季的評價雖略低於第一季，但成功完結且獲得7.9分評價，不僅是歸功於劇情創作，使節奏流暢，演員出色表現，但觀眾因拍攝未使用實景，而對第二季質感不滿意，引發負評，儘管如此，劇情魅力依然讓觀眾深刻印象。

原創劇本的古裝陸劇9.《一念關山》（待播）

《一念關山》是由劉詩詩、劉宇寧主演的古裝傳奇劇，故事講述了安國朱衣衛前左使任如意（劉詩詩飾）因機緣巧合成為梧國迎帝使小分隊成員，和梧國六道堂堂主寧遠舟（劉宇寧飾）、風流浪子於十三、公主楊盈、聰敏少年元祿、御前侍衛錢昭等人經歷生死，共同成長的故事，《一念關山》作為劉詩詩五年來的古裝劇回歸作，已經引發廣泛期待，再加上原創劇本和神秘性質讓粉絲們猜測不已，雖然有對主演陣容的爭議，但劉宇寧的演技穩定，可能為劇集注入新的火花，觀眾期待著看到這對CP在劇情中的表現。這些因素讓這部劇備受關注和期待！

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