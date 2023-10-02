台灣女生最想擁有的臉蛋TOP 10　蔡依林第5　林志玲屈居第2敗給她

台灣YouTuber蔡阿嘎在社群發起「台灣女生最想擁有的臉蛋」問券調查，總計有一萬多票，日前公布結果，冠軍不是林志玲，是台灣年輕世代的女神。



蔡阿嘎日前發影片揭「2023台灣女生最想擁有的臉蛋Top10」，第10名是峮峮，第9名是張鈞甯，第8名是葉舒華，不過蔡阿嘎不太認識葉舒華，被笑年紀大有代溝，二伯更指出因為他們粉絲群年紀也較長，如果是年輕世代，葉舒華的排名應該會是在最前面。

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之後也陸續揭曉有林依晨、王淨、蔡依林、許瑋甯，第3名是田馥甄、第2名是萬眾期待的林志玲，最後冠軍就是周子瑜，蔡阿認為她應該是老、中、青三個世代都通吃，還指出大家不管到幾歲都喜歡年輕的。

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