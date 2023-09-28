林心如《有生之年》ViuTV上架　豆瓣8.7分獲封男版《俗女養成記》

【有生之年／林心如／ViuTV】演員與製片，一個看劇本一個看帳本，本質上是兩種不同的職業。很少有演員能像林心如這樣成功轉型。林心如從2011年開始做製片人，台劇邁入復興階段後，她操盤的影視作品也明顯有了「社會性」和「女性」的標籤，比如關注非法勞工等邊緣群體的《迷失安狄》，描寫底層女性困境的《華燈初上》，都是關注度頗高的話題之作。



近日，林心如製作的一部全新台劇在ViuTV上架。

《有生之年》講述的是一個遭遇中年危機的男人落魄返鄉後，在與家人的相處中慢慢找回自己的故事。這部劇的基調有些特別，它沒有林心如以往作品的強話題性，氣質清淡、溫和，娓娓道來的敘事手法甚至有些像紀錄片。

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《有生之年》可以歸類為治癒系返鄉劇。這一類型的特點是，用友情、家庭的溫馨和質樸的鄉土人情，治癒人們在大都市打拼的挫敗感和焦慮。

《有生之年》的男主高嘉岳（吳慷仁 飾）並非都市打工人，但他同樣是失意中年群體的縮影，創業做民宿失敗，女朋友和接手自己店的老闆好上了。孑然一身的他準備離開世界之前，再回家探望一眼親人，故事由高嘉嶽一句「我回來了」揭開序幕。

這個開場，很容易讓人聯想到前幾年另一部高分返鄉台劇《俗女養成記》。這兩部劇的風格確實很相似，都是「喪中帶喜」，痛苦但滑稽。不過，《俗女養成記》對中女困境的呈現是「直接」的，女主會大聲哭訴自己沒工作沒愛情的窘境。

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《有生之年》對男主困境的刻畫要簡潔、收斂得多。高嘉嶽失去店面和女友的過程，只用了幾個對話不多的場景來呈現。觀眾對高嘉嶽抑鬱狀態的感知，主要來自於吳慷仁細緻傳神的表演。

吳慷仁確實無愧影帝之名，完全演出了那種生無可戀的無力，和「手指頭都不想動一下」的廢柴感。

《俗女養成記》裡，女主陳嘉玲（謝盈萱 飾）的焦慮被原生家庭富足的愛治癒。高嘉岳卻沒有陳嘉玲那麼好運，離鄉多年的他回家後發現，家裡的生活並不如想像中歲月靜好，人與人之間的矛盾一觸即發。

父母的感情因父親外遇而出現裂痕；二弟高嘉揚（鄭元暢 飾）努力扮演孝子的角色；侄子高丞佑（謝展榮 飾）青春期語出驚人……一家人擠在一個屋簷下吵吵嚷嚷，高嘉嶽努力想討家人開心，卻總讓氣氛變得尷尬。

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高家一家人每個人都有自己的劫要渡，每個人身上都透出一股為生活所困的疲憊。但劇集並沒有放大戲劇性的狗血與焦慮，而是側重截取家庭日常裡詼諧幽默的那部分。

高嘉岳讓顧客不要相信自己民宿的低評分：「老闆炒飯不行，但花卷炒泡面還可以。」高丞佑玩音樂被媽媽罵，高嘉揚回來第一句是：「老婆你罵得太精彩了，我在天橋那邊都能聽到。」

生活劇的臺詞看似日常簡單，實際上並不好寫。對白要有趣，但又不能太搞笑，否則就變成了小品。《有生之年》對生活情境的還原，就做到了「好笑於無形之間」。

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劇中對家庭的呈現使用了很多一鏡到底的長鏡頭，其中有兩處晚飯場景讓人印象深刻。一是高嘉嶽剛到家的晚上，他和每個家人擁抱的過程也帶出了人物關係與性格。

第二處是三兄弟給父親過生日。略顯逼仄的空間裡，奶奶在安慰剛挨駡的高丞佑，高嘉揚責怪二弟不該帶著高丞佑在校園裡瞎胡鬧，高嘉嶽一邊反駁一邊把醋誤當成醬油放進鍋裡……二十幾秒的畫面，濃縮了一家人白天的故事，還傳遞出做飯的煙火氣，讓人覺得這似乎就是某個真實存在的閩南家庭。

這部劇就是由這些瑣碎的場景串聯起來的，喜感、熱鬧和沮喪都從這些雞毛蒜皮裡迸發，落在觀眾眼中，變成治癒和溫情。

另外值得一提的是《有生之年》對音樂的使用。無論是片頭曲，高丞佑樂隊演唱的歌，甚至樂隊排練隨意哼的Rap，都經過仔細挑選和打磨，和劇集氣質非常貼合。

配角們的臺詞在劇裡通常是無足輕重，但《有生之年》沒有放棄對邊緣角色的塑造。「多想躺著賺錢讓自己美的致富，但錢包空空發現只有美的自負」，人生真相借由吊兒郎當高中生嘴裡唱出來，喜感倍增。

目前這部劇只放出了六集，周更的頻率和舒緩的劇情讓它與大爆無緣。但對生活劇愛好者來說，用它下飯足夠可口，對於深耕生活劇的創作者而言，它也是值得反復觀看的學習樣本。

林心如擔任製作人的全新台劇《有生之年》於豆瓣網獲得8.7分的好評。（截圖）

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