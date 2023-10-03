Angelababy睇Lisa瘋馬秀驚現脫粉潮　粉絲力數3宗罪：等著挨罵吧

Angelababy前往巴黎參加時裝周，被拍到趁空去看Lisa演出的瘋馬秀，遭陸網抨擊是「為色情產業站台」，引發軒然大波。然而，她和工作室至今都未出面回應，許多粉絲因此湧入官方微博，生氣留言「真的累了，受夠了」、「等著挨罵吧」，已開始出現一波脫粉潮。



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Angelababy工作室在29日發出她的穿搭照，然而底下湧入大量粉絲怒罵，按讚數最高的留言幾乎全是批評，例如「關於Angelababy去瘋馬秀，這是她自己的鍋，粉絲不背鍋，不管後續發生什麼，都是ab自己承擔，粉絲真的累了，受夠了」、「完全沒有輿論敏感性，太蠢了」、「她是不想再混內娛了嗎？這是第幾次背刺粉絲」。

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還有人數出Angelababy各種罪狀，無奈要求工作室「能不能讓ab不要去看韓國明星的表演」、「敏感時期，公然去看blackpink演唱會上熱搜被約談。核廢水時期，又去日本旅遊。這次又跑去看瘋馬秀」、「她如果真去看了，只能說在她那裡哈韓永遠第一位吧，其他都不重要」；但也有人澄清她去日本是工作，認為只有看瘋馬秀才是問題，呼籲大家不要過度狙擊Angelababy。

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