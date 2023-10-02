徐嬌12字批Lisa瘋馬秀獲網民讚好　Angelababy楊穎再被影射冇讀書

BLACKPINK泰籍成員Lisa演出法國巴黎三大秀之一的瘋馬秀（Crazy Horse），29日晚間首場演出後，表演曲目、Lisa造型及她出場時的演出內容在網上瘋傳，屢登各大平台熱搜，網友留言評論看法，徐嬌則成為首位開槍批評大陸女星。



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徐嬌30號轉貼「Lisa性感OL裝演出股市主題內容的文字描述」，並評論：「我只看到被性化的職業女性」，引起網友支持叫好，直言「這才是正常人的三觀」、「寶寶你這麼敢說，不要命了」、「哇女神你好敢说，你是我的偶像」，並點名傳去看秀的張嘉倪跟Angelababy，直呼「讀沒讀書高下立判」。

Lisa瘋馬秀在大陸引起批評聲浪，認為是「物化女性」，張嘉倪跟Angelabab看秀被認為是「為色情站台」，不過也有人指出「外網都在誇」，評價兩極。

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