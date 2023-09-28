Angelababy出席活動「真面目」讓粉絲當場嚇傻 網民：表情太真實
撰文：TVBS新聞網
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近期被爆出戀情的34歲（楊穎），擁有精緻的五官，亮麗的外貌與氣質讓她圈粉無數，於2014年起擔任綜藝節目《奔跑吧兄弟》固定班底後人氣更上一層樓，至今演藝活動邀約不斷。近日，Angelababy身穿粉色禮服出席活動時，吸引大批粉絲在旁想一睹女神風采，其中一群男粉絲竟被Angelababy「嚇傻了」！畫面曝光讓不少網民笑翻。
只見Angelababy出席活動時，將頭髮盤起，身穿粉色露背洋裝，露出一大片白皙的肌膚配上若隱若現的長腿，旁邊粉絲們紛紛拿起手機想拍下野生的女神。沒想到當她經過一群男粉絲時，有人捕捉到男粉絲們看女神目瞪口呆的模樣，照片曝光後，甚至以「男生看到Angelababy的表情別太真實了」字眼登上微博熱搜。
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大批網民笑翻跟著留言「這個表情真的太真實了」、「被我看到肯定更誇張！」、「保鑣一邊攔著也要一邊看看Angelababy」。事實上，今年34歲的她，仍然保養得宜，曾在直播時意外曝光零修圖的美貌，掀起一陣熱議。過去Angelababy就時常因被捕捉到驚人美貌登上熱搜，社群媒體上曬出的美照也總是能吸引一大班粉絲點讚。而Angelababy於今年六月被傳出新戀情，近期受訪時也直破流言，澄清目前仍是單身。
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