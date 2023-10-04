向佐抱女兒直播帶貨　一原因犯禁遭警告　網民錯重點：寶寶好可愛

向佐與郭碧婷於2019年結婚，但去年頻傳向佐出軌導致兩人婚姻生變，他一度神隱，直到今年初後來夫妻現身向太生日宴，婚變傳聞漸淡。近來向佐積極投入直播平台，昨（3）日傳出女兒探班時黏著向佐不放，無奈之下父女只好一起上直播，不料卻遭直播平台警告違規。



向佐近日在微博曝光郭碧婷帶著3歲女兒Cora探班的模樣，由於Cora時在太黏人，向佐只好抱著Cora直播帶貨，不料隔沒多久卻遭到平台警告，原來是平台規定不能讓未成年孩童進直播間，最後郭碧婷溫柔勸說下Cora才答應讓媽媽抱在場外看向佐直播。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

隔沒多久，Cora卻突然對著正在直播帶貨的向佐喊：「爸爸我的小雞」並要向佐幫忙找自己的玩具，向佐則立刻蹲低頭幫忙找，甜蜜小插曲曝光後引來網友們熱議，「Cora的小奶音太可愛了」、「哈哈哈向哥也是女兒奴」、「太可愛了，小孩不會說謊，證明向佐是個好爸爸」、「好可愛的小寶貝，證明爸爸平時常陪伴，很用心」、「看了好幾遍，奶聲奶音好可愛」、「果然抓住了流量密碼，但是寵愛家人的男人的確有魅力」、「Cora也太會撒嬌了，難怪爺爺奶奶爸爸媽媽都疼她」。

【相關圖輯】向佐愛妻郭碧婷遇時裝車禍 短髮濃妝急速衰老 網民嘲撞臉石內卜（點圖放大看郭碧婷「炒車」造型及更多昔日靚相👇👇👇）

+ 24

延伸閱讀：

「愛甲超過」抖音爆紅 網友驚：原唱是台灣正妹！

結婚41年！73歲資深演員王道談婚姻：「能不結婚就不要結婚」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】