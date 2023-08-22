向佐郭碧婷七夕情人節微博放閃　曬一歲兒子正面照「好似混血兒」

郭碧婷自從2019年嫁給向華強長子向佐，育有一子一女，去年一度爆婚變，近來向佐頻頻放閃曬恩愛，還出席兒子的周歲宴，外傳向華強已將事業版圖拓展到杭州，並到當地定居、置產，最近向佐、郭碧婷前往杭州西湖遊玩，竟也意外曝光兒子正臉，看起來無比可愛。



在這些照片中，向佐、郭碧婷看起來心情極好，還伸出手合體比愛心，一連拍攝3張，郭碧婷也一甩先前憔悴不安的感覺，對著鏡頭展現甜笑，兒子的正面照也罕見曝光，臉頰胖嘟嘟，有混血兒的感覺。

【圖輯】點圖放大向佐、郭碧婷近日在微博閃放的照片👇👇👇

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向佐近來積極露面，前陣子有網友留言：「老公都不回家…」向佐看完則委屈回說：「其實我天天回家。」此外，昨天他更透露帶著全家到迪士尼玩，照片中他還與郭碧婷放閃秀恩愛。

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