MAMAMOO華莎M字腿舔手自摸　性感舞蹈被檢舉「演出淫穢」結果出爐

MAMAMOO成員華莎因表演太火辣被檢舉「演出淫穢」，昨（4）日傳出警方已結案，指控「不成立」，但檢舉人不服，表示會再提申請要求重新調查。



華莎今年5月12日在成均館大學慶典上演出，表演時做出M字腿舔手摸下體動作，遭學生家長聯合告發，指華莎的動作會讓人有不當聯想，已非藝術表演。

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而據「朝鮮日報」報導，警方受理報案，並已在上個月結案，該案件因指控難以成立，警方決定不轉送案件。家長人權保護聯盟代表對此結果回應，表會計劃儘快再向警方提出重新調查的請求。

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