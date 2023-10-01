Moving超異能族｜淨計CG耗3億港幣　MV導演揭電影級韓劇有幾難拍

韓劇《Moving超異能族》以超能力為題材，拍出跨越兩代的超級英雄故事，在世界各地都掀起追劇旋風。台灣多棲藝人廖人帥也跟上熱潮，以一個MV導演的角度看這部作品，忍不住驚讚「他們的動畫特效（CG），超厲害」，短短兩天就把20集都追完了！



廖人帥坦言，因為看到臉書上很多拍片圈的朋友都推薦，本來想要慢慢看，結果根本停不下來：「《Moving超異能族》講述一群潛藏在南韓社會中的超能力者……由於設定非常貼近生活，很容易瞬間就沈浸在劇中……（例如我就常幻想如果我有快速移動的超能力，以後就可以賴床睡到開會前一秒再出門）」

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以一個藝術工作者和導演的角度來看，廖人帥認為《Moving超異能族》的美術氛圍營造到位，但最令人驚豔的還是動畫特效：「沒看過亞洲的劇有那麼猛的動畫特效，完全荷李活級別，一般電影大約2000個特效鏡頭，而《Moving超異能族》約7000個，這在亞洲真的很難得。」他表示光是美術和特效就很值得一看。

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廖人帥指出，這種結合動畫特效的動作場面非常難拍，例如第8集一開頭的空中救援，與第13集遇到山崩攻擊，畫面和情節設計都讓他印象深刻：「你可以想像，光是同一個鏡頭，就要分超多層拍攝，最後一層一層的拍攝素材，再疊加合成於同一個畫面裡，事前計畫的縝密與事後繁雜的工序，光想就腦袋爆炸了。」

不過，《Moving超異能族》的高規格製作其來有自，光是CG後製就花費約3億港幣，耗費的時間也長達1年。廖人帥感慨：「身為導演的我……真的超級羨慕，好希望有朝一日台灣也能有這樣的創作環境。」他2天追完20集，大讚第一季結局讓人看了相當過癮，已經開始期待第二季的製作。

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