Lisa瘋馬秀偷拍照疑似刻意外流　3大疑點惹揣測　連戀情都係假？

BLACKPINK成員Lisa受邀到《瘋馬秀》表演，引起全球關注。雖然Lisa因為這件事情受到很多人的質疑，認為她不自愛、自毀前程等，事實上Lisa在《瘋馬秀》的表演雖然突破了她以往的風格，但她在舞臺上的熱舞並沒有展示她的私密部位，這和《瘋馬秀》平日裡幾乎全裸的脫衣舞娘還是有很大區別的。



一、Lisa憑一人之力，當亞洲人認識了《瘋馬秀》

在Lisa剛宣佈到《瘋馬秀》表演後不久，《瘋馬秀》官方就回應道他們之所以會邀請Lisa來表演，是為了以「自由女性象徵」為賣點來吸引更多的年輕女客戶，而事實證明《瘋馬秀》和Lisa之間的捆綁炒作，在坊間得到了極大的回響和關注。Lisa憑一己之力，讓亞洲人都認識了《瘋馬秀》這個本應只在歐洲國家盛行的豔舞秀，而她也能順勢踏上歐美娛樂圈的墊腳石，而她也可以從「K-pop Idol」順利轉型成專業舞者。

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二、和LV三公子的戀情全是炒作？

這一年來Lisa和LVMH集團三公子的戀情鬧得沸沸揚揚的，但作為當事人的他們雖然多次被人拍到同框出遊照，但他們卻始終沒有任何表態，這次Lisa參加《瘋馬秀》甚至有人認為她是為了「取悅」三公子，但也有人認為說，這也是LVMH集團和Lisa之間的捆綁炒作，作為Lisa的緋聞男友，LVMH集團在其中能擁有太多曝光的機會，順勢也能在媒體和大眾面前贏得不小的關注度。

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三、偷拍照疑似刻意外流

在Lisa完成了《瘋馬秀》表演後，網上開始流傳出有關觀眾偷拍的表演照片，但事實上很多當天有到場觀看表演的人都先後站出來，表示當天晚上會場的保密措施非常到位，手機必須放到密封的袋子交由會場人員保管，而相機等錄影器材都是違禁品。在這樣嚴謹的安保工作下，偷拍可以說是難上加難。因此就有人認為，網上流傳的所謂偷拍照，其實也是行銷炒作的一種手段，為的就是引起大家的好奇心，增加《瘋馬秀》的後續熱度。

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Lisa和《瘋馬秀》的這次合作，無疑是一場非常成功的行銷策略，不管是Lisa本人、《瘋馬秀》主辦方還是LVMH集團都在其中獲得了不小的紅利，在坊間贏得了極大的關注度。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】