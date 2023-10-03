Moving超異能族｜42歲趙寅成終認老 網傳「滿頭白髮照」帥度不減
撰文：TVBS新聞網
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由Disney+製作的熱播韓劇《Moving超異能族》已完結兩週，但主演們的熱度仍持續延燒，其中男神趙寅成的帥氣更再度掀起話題。日前他在社群媒體上傳殺青照，有粉絲留言「Oppa為何你都不會老」，他大方回應「我也會老」；事實上今年5月趙寅成就曾因一張鬢角的白髮照，引起一陣「趙寅成白髮」的話題，即便如此，男神的帥度仍令網友震驚。
現年42歲的趙寅成曾在5月時意外被曝光一張鬢角的白髮照，有網友驚訝表示「（趙寅成）白髮滿多的」，身材與外貌都保養得宜的他，更被譽為南韓「四大公共財」男神。而他日前在IG留言區回覆粉絲坦言「我也會老」，不過他仍是許多粉絲心中的不老男神。
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而趙寅成近日由《Moving超異能族》的「飛行特務」身份回歸為「超市老闆」，與好友車太鉉再度回歸《偶然成為社長》第三季，將於10月26日播出，兩人此次遠赴美國取景，共同管理更大規模的超市，過去節目中擔任主廚的趙寅成曾祭出許多拿手菜征服觀眾的味蕾，期待兩人在這一季將展現的料理實力。
粉絲們瘋狂敲碗成真的「異能CP」，也將再度合體，韓孝周在《偶然成為社長2》就曾出演過，這次她再度參與《偶然成為社長3》，讓許多粉絲們非常期待她將與趙寅成碰撞出怎樣的火花。而目前已確認出演的嘉賓包含金亞中、朴京林、林周煥、朴秉恩、尹敬浩、朴寶英等人，期待嘉賓與兩位社長將展現怎樣的默契呢？
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