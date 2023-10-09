以巴衝突｜「神奇女俠」姬嘉鐸見家鄉被襲擊崩潰　IG帖文惹鼻酸

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」日前對以色列進行恐怖攻擊，發射數千枚砲彈，死傷人數不斷攀升，飾演「神奇女俠」的以色列女星姬嘉鐸（Gal Gadot）發聲了，出身自以色列的她，看到家鄉陷入困境感到非常心痛，在IG發文表示：「我和以色列站在一起，你也應該這樣做！」喊話世界不該袖手旁觀。



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姬嘉鐸在IG痛心表示：「至少250名以色列人在加薩走廊（Gaza）被巴勒斯坦軍事組織哈瑪斯殺害，數十名婦女、兒童和老人被扣為人質，從清晨開始，發射了3000多枚火箭彈，哈瑪斯扣押了人質，控制以色列的基地和定居點，目前已有1500多人受傷，激烈的戰鬥仍在繼續。」她接著表示：「我的心好痛，為所有受苦的人祈禱！」並發出一張「與以色列站在一起」的國旗照，呼籲外界不該袖手旁觀。

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姬嘉鐸出身自以色列，並服兵役2年，受過完整軍事訓練，扎實訓練讓她在拍戲時武打動作得心應手，不過她曾多次發表力撐以色列軍人言論，也讓她的身份在中東地區有些爭議。

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