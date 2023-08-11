Gal Gadot拍《神奇女俠3》純屬誤會？外媒揭內情：DC沒有定案

由於華納與DC影業改朝換代，新任總裁占士根（James Gunn）、彼得沙佛朗（Peter Safran）表明之後的全新DC宇宙將會翻新，亨利卡維爾（Henry Cavill）、賓艾佛力（Ben Affleck）確定雙雙退出《超人》（Superman）、《蝙蝠俠》（Batman），其他演員未定，不過姬嘉鐸（Gal Gadot）上個月宣傳新片《攻心諜戰》（Heart of Stone）突然坦言自己會再拍《神奇女俠3》，占士根與彼得沙佛朗已經同意，不過外媒最新爆料指出，DC影業根本沒點頭定案。



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原本以為姬嘉鐸能夠再度飾演《神奇女俠》，姬嘉鐸甚至在最新「 Flaunt」雜誌專訪再次聲稱：「我有受邀和占士根和彼得沙佛朗見面，而他們跟我說的，我現在就可以直接引述，我們值得妳信賴的，我們將會和妳一起開發《神奇女俠3》。我們很喜歡妳扮演的神奇女俠，妳沒有什麼好煩惱的」，保證會再拍攝《神奇女俠3》。

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不過另一權威美媒「綜藝報」跟進報導，華納影業除了《神奇女俠》前傳劇《Paradise Lost》確定籌拍之外，並沒有其他計畫，也沒有與姬嘉鐸做出承諾，目前DC正在準備自己想拍的項目，姬嘉鐸的《神奇女俠3》並沒有獲得允許，更何況DC影業即將拍攝《超人：傳承》（Superman：Legacy），目前全心全意拍攝該片，「綜藝報」更試圖聯繫姬嘉鐸的經紀公司詢問正確說法，但目前未獲回應。

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