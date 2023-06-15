閃電俠入場前必知N件事　改編漫畫最經典橋段「閃點」原本劇情係?

【閃電俠】萬眾期待的DC全新超級英雄電影《閃電俠》（The Flash）今日正式在香港上映，相信不少讀者們都迫不急待想趕快把手邊的事情處理完然後衝去電影院看了！但先別急，今日小編整理了幾個在觀影前你必須要了解的重點，讓你在看電影時更能體驗到更多的樂趣喔！



【懶人包】點圖放大看「《閃電俠》入場前必知N件事」👇👇👇

+ 42

誰是閃電俠？他跟DC其他角色的關係？

說起依靠「速度」吃飯的角色你可以聯想到誰？閃銀？超音鼠？他們固然有名，但卻依然比不上這位紅衣跑者「閃電俠」。閃電俠首次出現在大眾的視野中就是在1940年他的獨立漫畫中，被設定擁有快速步行、快速跑步、超越所有的物理定律等的能力。

在歷史上，使用閃電俠稱號的共有四個人，分別為「第一代」Jay Garrick、「第三代」Wally West、「第四代」Bart Allen以及最受歡迎的「第二代」Barry Allen。

而閃電俠與其他知名的DC英雄，例如超人、蝙蝠俠、神奇女俠都屬於正義聯盟的成員，所以就關係上來講，他們算是工作上的同事。

【圖輯】點圖放大看更多《閃電俠》劇照👇👇👇

+ 18

最受愛戴的劇集版《閃電俠》

閃電俠在許多不同的影視作品中都有出場過，首次被真人扮演是在美國CBS電視網所拍攝的劇集，劇名就叫《閃電俠》，因為是在1990開播，所以也被影迷稱作「閃電俠1990」或「老閃電」，該角色是演員John Wesley Shipp所飾演。

接著是大家最熟悉的綠箭宇宙（Arrowverse）版本的《閃電俠》，同樣是電視劇，它有多受歡迎？從2014年開始到2023年一共播出了9季之多，而主角都是由Grant Gustin飾演，許多喜愛這系列的粉絲甚至認為他更有資格成為大螢幕上的閃電俠，而不是艾薩米勒（Ezra Miller）。

Grant Gustin的Barry Allen在綠箭宇宙的其他電視劇作品中都有登場，此外在這些故事中也會時不時出現其他的閃電俠，包括老閃電跟艾薩米勒都有曾客串於這部作品中。

命運多舛的電影版《閃電俠》比起《閃電俠》劇集的成功，電影版閃電俠可謂是一波三折，早在1980年華納就想開發一部以閃電俠為主角的電影。但直到2004年才又重啟計畫，當時還打算選用賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）來飾演主角Wally West，而Barry Allen只是配角，後來導演又因創意分歧而離開。

直到2007年DC才確定要以導演佐治米拿（George Miller）為首組織一個「DC電影宇宙」，先讓團隊中的其他角色都各拍一部獨立電影之後再合在一起，只可惜這個計畫最終沒有成功，也成為資深影迷心中很大的遺憾。

開發失敗有幾個原因，例如導演與團隊創意分歧、劇本難產、碰到編劇罷工潮，總而言之，影迷離閃電俠電影總是差一步的感覺，每次一有製作的消息最終都會被澆上一盆冷水，也讓大家失去希望，認為或許閃電俠這個角色更適合活躍於劇集中。

直到2014年，華納兄弟宣布成立「DC擴展宇宙」（DC Extended Universe），並選定艾薩米勒作為Barry Allen的飾演者，並讓他與水行俠、鋼骨在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）以客串的方式率先登場。

接著在2016年的《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）他也有短暫客串，而2017年的《正義聯盟》（Justice League）則是主要角色之一，最後就是今年的《閃電俠》，影迷終於能看到等不知道幾年的閃電俠大螢幕作品了。

電影改編自著名的閃電俠漫畫

在2014年確認是艾薩米勒來飾演電影版閃電俠後，華納就決心製作一部改編自原作漫畫「閃點」（Flashpoint）的電影，並計畫在2020年上映，到後續因為總總原因又延遲到了2023年才上映。

漫畫中的「閃點」同樣是以Barry Allen作為主角，他試圖利用能力穿越時空並拯救自己的母親，但這之中引發的蝴蝶效應卻讓他進入一個全新的世界，在這裡只有Barry Allen擁有以前的記憶，而且在這世界中沒有正義聯盟，超人兒時就被政府囚禁、蝙蝠俠不是Bruce Wayne而是他的爸爸Thomas Wayne、神奇女俠與水行俠是死對頭，雙方甚至引發第三次世界大戰。最後Barry Allen修正時間，讓一切回歸於好，雖說世界恢復以往榮光，但仍舊有些事情變得不太一樣。

基本上「閃點」重啟了整個漫畫的宇宙，DC也藉由這次重啟，重新敘述了角色的起源，並修正了很多事情，而因為有閃點也讓這些重構、修正變得很合理。

而電影也是想這麼做，畢竟之前的DC擴展宇宙已亂成一團，近期華納又聘來了占士根（James Gunn）來整合這個電影系列，之後也將其改名為「DC宇宙」（DC Universe），至於《閃電俠》電影就是來讓這一切事情看起來合理不會沒邏輯的。

《閃電俠》電影與原作漫畫的區別

雖說《閃電俠》電影是改編自經典漫畫「閃點」，但就跟隔壁棚的Marvel一樣，他們同樣有改編自經典漫畫「內戰」的電影，雖說整體上的故事架構是沒有多大的變動，但裡面的角色與情節就有很大的差別了。

首先角色的部分，當然沒有整個正義聯盟團隊，在閃點中主要擔任反派的「逆閃電」也不會有，取而代之的是米高基頓（Michael Keaton）版的老蝙蝠俠、薩莎卡勒（Sasha Calle）的女超人以及米高沙朗（Michael Shannon）的反派薩德將軍。

情節上，Barry Allen同樣是利用超能力改變過去所發生的事，從而引起一場巨大的改變，另外在原先DCEU中的蝙蝠俠賓艾佛力（Ben Affleck）也會登場。

《閃電俠》電影的賣點

接著聊聊這部電影的賣點，雖說比起閃點它少去了大量的角色，但劇情設計上還是非常好的，一人分飾兩角的艾薩米勒絕對是本片最大的看點，兩個角色雖說都是Barry Allen，但他們卻有截然不同的個性，米勒在呈現上會讓人感到極大的樂趣，這也得佩服他精湛的演技。

兩個蝙蝠俠是這部電影的第二大看點，有看預告片都會知道米高基頓的老蝙蝠俠劇情比重比較大，但高齡71歲的他會怎麼再次呈現這個角色呢？只能說看過電影後你肯定會想趕快回去補完他的《蝙蝠俠》作品。

最後就是客串的部分，畢竟本片的劇情有關乎到多重宇宙、穿越時空的劇情，許多影迷心中一定會期盼自己熱愛的角色、演員哪怕是客串一下都好，這當然也這部電影很大的看點之一，想編其實也有整理一份所有客串角色的名單放在本篇文的最下方，若不怕劇透可以往下拉進行觀看。

這部電影的評價如何

這部電影舉辦了大大小小的試映場，算是已經替其打出了漂亮的口碑，小編認為他幾乎沒甚麼觀影門檻，就算你真的對超級英雄電影涉略不深、DCEU了解不多，在觀影時仍能獲得很大的樂趣，至於外媒評價說「《蝙蝠俠—黑夜之神》之後最佳的DC電影」、「最好看的超級英雄電影之一」，個人認為是還沒這麼誇張，但若只是在DCEU裡面的排名，它應該能穩坐前三的寶座。

而若你是DC的鐵粉，請一定要去看這部電影，不只是麥可·基頓，劇中還有各式各樣的彩蛋、驚喜等著你，當你看到時一定會大為驚嘆。最後也提一下本片的缺點，我認為CGI特效有些部分非常粗糙看了很容易出戲，以及收尾的大決戰我不太喜歡，但除此之外都很棒。

除了小編的點評，爛番茄的影評人分數70%，普遍好評、觀眾分數95%，壓倒性好評，METASCORE綜合評分是61分、觀眾評分還沒出爐。

爛番茄的影評人分數70%，普遍好評、觀眾分數95%，壓倒性好評。（截圖）

閃電俠與DC電影的未來

《閃電俠》能否有續集還得看觀眾的臉色，但根據製作團隊透露的《閃電俠2》的劇本早已完成，而薩莎卡勒、米高基頓在這個劇本中也會繼續以「超少女」、「蝙蝠俠」的身分客串演出。

至於現在改名叫DCU的DC電影宇宙，果不其然經過《閃電俠》這部電影後將會完全重啟，後續上映的電影包括《藍甲蟲》（Blue Beetle）、《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）都會受到一定的影響，好處是重啟後可能會使電影宇宙的走向變好，壞處是影迷喜愛的DCEU元素，像是故事、角色都會被刪除。

例如亨利卡維爾（Henry Cavill）的超人，未來幾乎不太可能看到他再次披上紅色披風了。

以下內容包含電影劇透！請讀者們務必看完電影再來觀看



《閃電俠》精彩客串人物總整理（有劇透）

看過電影的讀者們一定都會對其中的某些片段、某些角色感到好奇，這邊就由小編來整理所有之前在 DC 影視作品中客串的角色吧！

首先是DCEU中出現過的角色包括：「蝙蝠俠」賓艾佛力（演出戲份不多，在電影中的定位仍是閃電俠的摯友、導師）、「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）（只出現於第一幕，透過真言套索讓蝙蝠俠與閃電俠說出心裡話）、「阿福」Jeremy Irons（只出現於第一幕，協助蝙蝠俠與閃電俠解決犯罪事件）、「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）（只出現於最後的片尾畫面，閃電俠向水行俠解釋多重宇宙與不同的蝙蝠俠）

其餘還有：超人（出現在電視中，只有背身）、鋼骨（被提及）。

亨利卡維爾（Henry Cavill）飾演的超人有份客串《閃電俠》。（《超人》劇照）

接著是曾經在DC影視作品中登場的角色：「超人」George Reeves（於1952年至1958年在電視劇《超人歷險記》中飾演超人）、「超人」Christopher Reeve（於1978年至 1987年在四部電影中飾演超人）、「第一代閃電俠」Teddy Sears（於綠箭宇宙中飾演「逆閃」、「第一代閃電俠」）、「女超人」Helen Slater（於1984年在電影《女超人》中飾演女超人）、「蝙蝠俠」Adam West（於1966年至1968年在電視劇《蝙蝠俠》中飾演蝙蝠俠），另外提一下，這裡有過半的演員都已逝世，所以這邊是利用CGI的方式呈現的。

影迷的終於幻想被實現：尼古拉斯基治（Nicolas Cage），90年代尼古拉斯基治一度要成為超人，最終遭到取消。而最後於片尾登場的是佐治古尼（George Clooney）所飾演的蝙蝠俠，雖然Barry Allen已修正了他造成的錯誤，但仍有部分人、事、物遭到改變，所以賓艾佛力才會變成佐治古尼，此前佐治古尼只在1997年的《蝙蝠俠與羅賓》飾演過此角。

延伸閱讀：

60歲還帥成這樣合理嗎？阿湯哥主演最新《不可能的任務》電影釋出角色海報！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】