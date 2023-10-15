45歲黃曉明自揭曾陷抑鬱「狗都看不起自己」網民心痛：藝人也是人

今年7月，華語樂壇天后Coco李玟被二姐證實因長期罹患抑鬱症而在家中輕生，雖然及時被家人發現並送往醫院，但最後仍搶救無效離世。最近，黃曉明在接受訪問時也再次提及自己同樣曾有過抑鬱，引發許多網民關注。



上個月，黃曉明在接受《中國電影報導》時提到自己經常也會強裝歡笑，明明心裡覺得很不舒服，但還是要笑臉迎人。在被網民批評很霸道時心裡也很不開心：「但是我還是會一笑而過，是因為我已經習慣了大家這麼說。但你說我不痛嗎？我也痛。」

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黃曉明續說，人在陷入低谷的時候是很難出來的，甚至自己都覺得自己抑鬱了。他說：「等到了40多歲的時候經歷過幾次挫折，跌到谷底再跌到谷底的時候你才慢慢慢慢發現，能救自己的只有你自己。」出道拍戲那麼多年，在演藝圈待久了的黃曉明覺得現在的他終於活得更加自然了，想要做什麼就做什麼，已經不會太在意得失。

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其實這已經不是黃曉明第一次講述關於自己患抑鬱，早年他在接受魯豫專訪時也曾說過自己抑鬱兩年，當時感覺狗看自己的眼光都是異樣的，就是狗都在諷刺你，那段時間也完全不想見人，不過現在已經走出來了。許多網民聽完他的心情後都表示心疼：「藝人也是人呀，都是俗人呀，怎麼可能會不痛」、「最後一句話深有同感，能救自己的只有自己，經歷過低谷再低谷，能真的讓自己重新站起來的也只有自己，快樂不快樂，只有自己能救自己，當你的內心在慢慢成長慢慢強大，這樣就真的會豁然開朗，什麼事突然好像沒事了」。

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