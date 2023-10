黃曉明自爆拍《中國合夥人》　被嘲「not at all」決心演英文老師

黃曉明近三年人氣上升不少,因樂於接受觀眾意見,並自我反思而好評不斷,影視、綜藝也越來越多。最近他為職場真人騷《令人心動的offer 5》擔任觀察嘉賓,每次都會分享不少個人經歷,引起網友熱議。



黃曉明近幾年顏值回春。(微博@黃曉明工作室)

過去黃曉明不只飾演霸道總裁被觀眾詬病油膩,連英文口音也曾被嘲笑,但他並沒有因此氣餒,反而迎難而上,甚至啟發了他演戲:「我在演《中國合夥人》的時候就設計一場戲,本來那場喝醉了酒打架的戲是沒有的,但後來因為當時我也是碰到了大家嘲笑我英文什麼的『鬧太套』,然後我特意挑了一個英文老師的角色,我當時壓力也挺大。」

他續指道:「我後來看完劇本之後,在拍那場戲前一天,我就跟可辛導演說,我覺得一個人不可能完全沒有發洩點,不可能一直憋著,那不是一個真的人。我說那場戲演到喝酒的時候您別停機,我可能會多演一點。後來看了之後,我覺得那個很真實,導演覺得很好。」據悉,「鬧太套」是歌曲《One World One Dream》中「not at all」的音譯,因黃曉明在一次晚會上演唱時,將not at all的發音唱得似「鬧太套」而遭網友揶揄,此後這個詞多用於嘲笑許多明星為了顯示自己的與眾不同卻弄巧成拙。

在陳可辛執導的電影《中國合夥人》中,黃曉明飾演的陳冬青出身農村,兩次高考落敗,眼看就要屈服於當農民的命運,他最後一搏,奮力背下整本英文字典,從明眸變成近視眼,第三次試考,終於考上北京大學,與「海龜」孟曉駿(鄧超 飾)和「憤青」王陽(佟大為 飾)從學生年代相遇、相識到共同創辦英語培訓學校,最終實現「中國式夢想」。

黃曉明迎難而上挑戰英文老師角色。(劇照)

