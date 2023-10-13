香港人在北京｜戴祖儀無辜變小三　被欺騙買袋送畀正宮未係最慘

剛剛開播的中港合作TVB台慶劇《香港人在北京》講述徐港仁帶著妻子和兩個弟妹，北上發展後經歷的一連串事情，讓一行人對於生活有了新的感悟。在《香港人在北京》裡，戴祖儀也有份參演，並且在裡面飾演男主角的妹妹徐寶怡，只是沒想到的是，電視劇才剛開播，戴祖儀就慘「被小三」！



哄小三用員工價幫自己的女朋友買包

寶怡的男友樂樂，從北京來到香港念書工作，寶怡本以為之後他會留在香港發展，但沒想到他原來早就有拋棄她的打算！樂樂在回北京探親前，就欺騙寶怡說讓她用名牌店售貨員的身份，用員工價給自己的媽媽買包，但事實上這個包並不是給他媽媽的，而是給他在北京生活的女朋友的！樂樂不僅出軌劈腿、哄寶怡買包給自己另一個女朋友，而且竟然還沒有把買包的錢給回寶怡——這空手套白狼的招數真是耍得爐火純青啊！

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渣男：你是個很好的哥哥

樂樂回港探親，寶怡決定尾隨他去北京準備給他一個驚喜，但沒想到驚喜反而變成了驚嚇。當樂樂和女友逛街被寶怡的二哥撞破後，聽到女友提議說當場把寶怡約出來談分手時，他二話不說就答應了，分手分得毫不猶豫，可見他一開始就打定主意只把她當作自己消遣時間和寂寞的工具人。被寶怡的二哥拆穿後，他答應寶怡的二哥等她回到香港才提出分手，但做戲卻忘了做足全套，這邊才剛送寶怡上計程車，下一秒就被當眾揭穿他劈腿的事實。被拆穿後沒有絲毫愧疚，只有理所當然的分手態度，真的讓人越看越生氣！

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正宮真「大方」：他一時空虛寂寞找你排解，我理解、我包容

甚至還拿著寶怡買的包，在他面前耀武揚威地說謝謝她的包！事實上她一直都知道寶怡和樂樂的關係，但她對於自己男朋友在香港寂寞難耐、找個消遣的外遇對象表示理解，還指寶怡才是那個插足他們關係的第三者，她到最後竟然還在賣萌道：「親，這段關係該結束了。」這句話可真的讓人生氣啊！不知道看到這一幕的觀眾有沒有人忍不住回她一句：「親，你男朋友出軌你竟然還提前給他找好藉口，這樣的男人還能要嗎？」

果然是渣男配渣女，三觀不正的人在一塊兒才是天造地設的一對啊！希望戀愛腦的寶怡經此一事後能長長記性，別再落入渣男的哄騙裡了！

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