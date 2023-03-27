「幫無毛貓紋身」惹公憤　飼主駁斥：人可以紋身為何貓不行？

在中國大陸的河南省鄭州市，有位店舖老闆在一隻無毛貓身上「刺青」，遭到大家質疑虐貓行為。



對此，該無毛貓的飼主反駁：「人都可以紋身了，為什麼貓不行紋？」

並表示自己都是請專業人士替毛孩打麻醉針、紋身，並沒有虐待貓咪。

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影片中可見，無毛貓背部不僅被紋上了「玖豫菁台館」五個字，還有類似茅台酒商標的紅藍色圖樣。

綜合陸媒報道，該無毛貓的飼主是一間煙酒館的老闆，無毛貓身上的刺青字樣正是煙酒館的名稱，而飼主會讓貓咪刺青的原因，是因為「覺得好看」。

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而對於許多愛貓人士認為該名老闆給貓紋身是在「虐貓」，並且為自己的店打廣告，該名老闆反駁，自己並沒有想打廣告，且都是請專業人員幫貓咪刺青，更稱「人都可以紋身，為什麼貓不可以紋身？給貓做絕育就不會被網暴，我給貓紋個身就被網暴了」。

這段貓咪遭紋身的影片一在微博上發出，立刻引來不少網友痛批，「紋身就是虐待」、「人紋身是自願的，你家的貓有得選嗎？」、「貓同意了嗎？」、「紋你臉上更好看，給貓紋幹嘛？」、「絕育是虐貓？」、「就是虐待吧」、「貓跟人又不一樣」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】