林襄再登日本Playboy封面「胸下紋身突消失」借位影性感照避犯禁

台灣「啦啦隊女神」林襄在日本爆紅，近來二度登上日本「Playboy」週刊封面，她也開心在社群分享這個訊息，並透露這次照片都是在日本拍攝，不過這次照片中沒有見到林襄身上或手上的刺青，有達人就分析這算是技術回避。



林襄身上有幾個刺青，像是在左胸下以及手臂都有，之前她曾分享在日本泡溫泉的照片，當時網友就疑惑為何不見身上刺青，林襄也回應用了膚色膠帶或人工皮來遮住刺青，因為目前在日本對於刺青文化，還是不太能接受，甚至有些溫泉業者會規定泡湯不可露出刺青。

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在日本擔任10年新聞記者特派員、專注日本社會觀察的作家「福澤喬」，在他的粉絲團「Joel來談日本」就發文談到，這次林襄二度登上日本「Playboy」週刊封面，這算是進入日本演藝圈的一條快速道路，另外也從照片中可以發現日本攝影師會刻意避開她身上的刺青，指出：「這或許也是台日之間風土民情不太一樣的地方。」

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的確大家看到照片中，利用了各種拍照角度、姿勢來規避刺青，穿上比堅尼的林襄各種彎腰動作，更是展露出她雪乳及深深的事業線，讓網友大飽眼福。

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