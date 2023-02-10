范冰冰全韓文演出女同志電影力求「鹹魚翻生」坦露胸前紋身超性感

大陸演員范冰冰和南韓演員李周映合作GL電影《Green Night》，日前公開2版預告和多張劇照引起討論，范冰冰在劇中更以韓語演出，叫南韓觀眾感到意外。



《Green Light》日前公開2版預告，第一版可見范冰冰是機場安檢人員，在替李周映檢查的時候，在鞋子處偵測器響起要求對方脫掉鞋子。拍攝過程不只特寫了李周映的頸後，還有彎腰露出的刺了綠色煙火的雙胸，她還在范冰冰的耳邊突然說了一句「砰」，讓對方嚇了一跳。

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另一版則是范冰冰騎電單車載著李周映奔馳在路上的畫面，背景音則是李周映說：「我們明天是不是會上新聞啊，警察會發現那個藏有屍體的包包嗎？」范冰冰接著說：「現在就得看我們運氣好不好了。」根據劇情簡介，主要講述2個在絕望邊緣的女人為了解放自己，逃離沒有用的丈夫而互相扶持，在首爾展開冒險。

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事實上，《Green Night》由香港導演韓帥執導，主演范冰冰擁《武媚娘傳奇》、《我不是潘金蓮》和《觀音山》等代表作，另一主演李周映以電影演員出道，曾以《一個你不知道的故事》獲得第4屆高陽Smart電影節最佳女演員獎，2016年起開始接演戲劇作品，其中以《舉重妖精金福珠》和《梨泰院Class》最廣為人知，去年更接演日本名導是枝裕和的電影《孩子轉運站》。

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