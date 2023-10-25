BLACKPINK會同YG續約嗎？3周內有答案　御用製作人離巢惹更多揣測

韓國女團BLACKPINK與YG娛樂的續約與否仍是個問號。韓國團體一般與經紀公司簽署7年合約，而BLACKPINK在今年8月迎來出道7周年紀念日，因此相信與YG娛樂的合約也已到期，但現在過了2個月，YG娛樂也沒有給出明確的聲明，僅表示：「正在討論中。」究竟YG還會拖到什麼時候呢？或許3周內就會有答案。



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娛樂業界人士向韓媒《Business Post》透露，BLACKPINK與YG續約與否，答案預計將在11月中旬揭曉。原因是YG娛樂一直以來都會在公司的報告書上公開主要所屬歌手的合約現狀。報導也指出，YG娛樂每到11月的第二個星期一，就會發表第三季度的公司報告，若按照這個方式推測，今年的季度報告預計將在11月13日公開，屆時也將會公開BLACKPINK的續約結果。若BLACKPINK沒有續約，報告中的「旗下歌手名單」將會刪除BLACKPINK的名字。不過有不少人認為，如果續約成功，YG應該馬上就會發表正式聲明，或許是一直談不攏，才會一直推遲聲明。

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BLACKPINK歌曲製作人已離巢

另一方面，BLACKPINK御用歌曲製作人Bekuh Boom近日宣佈離開YG娛樂，結束了長達11年的合作關係。從 BLACKPINK出道曲《Whistle》、《Boombayah》到《Typa Girl》等等，她都有份參與制作。Bekuh Boom的離巢，也讓不少人揣測BLACKPINK未來的發展。

YG娛樂針對BLACKPINK續約事宜一直給出模棱兩可的答案，不知道3周後能否見真章呢？

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