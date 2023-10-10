BLACKPINK全員續約恐無望 韓資深媒體人揭Lisa身價高達千億韓元
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
南韓人氣女團BLACKPINK日前結束世界巡演，傳出成員未續約，巡演成團體最後公開活動，YG娛樂則一直不曾對外解釋目前動態，最近韓國資深媒體人李鎮浩（音譯），已經轉型為YouTuber，他在自己影片大談此事，提到Lisa的身價已經高達1000億韓元（約5.79億港幣），「BLACKPINK續約最大關鍵就是Lisa」。
李鎮浩提到許多經紀公司都很希望能與BLACKPINK簽約，不過BLACKPINK又是YG娛樂現今最賺錢的偶像團體，魅力橫掃全世界，只是連Lisa的家鄉泰國，都有公司抱著500億韓元（約2.9億港幣）的簽約金，希望Lisa能點頭答應，證明Lisa目前的身價已超過500億韓元（約2.9億港幣），李鎮浩更直言以Lisa的國際知名度來說，其實身價應該高達1000億韓元（約5.79億港幣）。
【圖輯】點圖放大看Lisa《瘋馬秀》的高清無碼照及更多靚相👇👇👇
+29
此外，李鎮浩還表示：「Lisa前往巴黎參加以19禁表演著名的瘋馬秀，引起韓國國內不少反彈聲浪，而國內是非常注重藝人形象的，如果Lisa與YG續約，恐怕很難再參與多樣化性質的演出。」而他在影片最後表示「目前YG已經不傾向和成員們簽署個人合約，反而是希望成員們將個人合約簽在其他經紀公司，只要與YG簽署團體合約，延續BLACKPINK的活動」，但是結果如何，尚未明朗。
【相關圖輯】2023年IG百大富豪排行榜 Lisa「業配價曝光」出一篇文夠買一棟樓（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+16
網上瘋傳Lisa參演瘋馬騷陰謀論 竟然係神秘組織「服從性測試」？Lisa瘋馬秀高清無碼大尺度性感照首曝光 興奮呼喚：缺人隨時找我Lisa瘋馬秀偷拍照疑似刻意外流 3大疑點惹揣測 連戀情都係假？巴黎瘋馬秀女舞者時薪僅逾百元港幣 要求極高Lisa也隨時不達標？Lisa母親支持女兒出演瘋馬秀遭批評 疑不堪攻擊關閉個人IGLisa瘋馬秀再有新相外流 網民批濃妝豔抹：第一次覺得她不好看
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】