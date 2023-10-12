銀色手袋推介2023｜盤點7款金屬太空銀色手袋 BLACKPINK大愛

銀色手袋推薦2023｜y2K的熱潮下掀起了銀色潮流（Silver Trend），銀色元素成為熱門且受歡迎的趨勢。不論是奢侈品牌或是小眾品牌在服裝、鞋子、手袋和配飾都運用銀色元素，不僅顏值爆棚，而且實用性也十分高，同時營造未來感和時尚前衛的形象。女生們趕快追上「潮流未端」，不妨考慮入手銀色系手袋且參考以下推介。



盤點7款銀色系手袋 營造未來感＋時尚前衛

銀色手袋推薦｜DIESEL 1DR - Iconic Shoulder Bag in Mirrored Leather

購買方法：harrods

有留意開y2K熱潮的朋友對DIESEL這個品牌絕不陌生，其是近期大熱的品牌之一，不少韓國藝人及youtuber都紛紛用上DIESEL的單品。至於這款銀色手袋更是品牌最具人氣袋款之一，採用金屬光澤的皮革配上標誌性的DIESEL Logo，為造型增添個性。

銀色手袋推薦｜DIESEL 1DR - Iconic Shoulder Bag in Mirrored Leather （官方網站）

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（IG@sooyaaa__

銀色手袋推薦｜Maison Margiela Glam Slam Shoulder Bag

購買方法：farfetch

Maison Margiela獨特的品牌標誌，以數字代表著每個不同的系列，且突破傳統的界限，並以藝術性和哲學性的元素來豐富產品的意義。這款Glam Slam Shoulder Bag大小適中，對矮個子女生友好，且肩帶可調節，隨意換上不同的風格。

銀色手袋推薦｜Maison Margiela Glam Slam Shoulder Bag （官方網站）

銀色手袋推薦｜Telfar Medium Shopping Bag - Silver

或許不少人對Telfar較為陌生，其是一個小眾品牌，Telfar包的特點是它們的無性別限制，不分男女及非二元性別，體現了品牌的包容性價值觀。這款Shopping Bag容量都無需多介紹，日常生活用品都能裝下，簡約易襯，實用性更是100分。

銀色手袋推薦｜Telfar Medium Shopping Bag - Silver （官方網站）

銀色手袋推薦｜Prada Cleo brushed leather mini bag

購買方法：farfetch

Prada這款手袋一推出掀起熱潮，採用了銀色亮面皮革配上品牌經典的袋型，流暢自然的線條設計。銀色系手袋搭配上all black穿搭，即時令整體穿搭立馬提升。

銀色手袋推薦｜Prada Cleo brushed leather mini bag （官方網站）

銀色手袋推薦｜Balenciaga LE CAGOLE HEART MINI BAG METALLIZED IN SILVER

早於今年情人節上架，Balenciaga推出這款LE CAGOLE系列心形手袋，其延續品牌最經典的釘飾五金配件、仿舊皺紋皮質。包身小巧甜美搭配鐵鏈肩帶，有型又不失時尚感。

銀色手袋推薦｜Balenciaga LE CAGOLE HEART MINI BAG METALLIZED IN SILVER （官方網站）

銀色手袋推薦｜Bottega Veneta Small Cassette Camera Bag

購買方法：Mytheresa

Bottega Veneta以獨特編織工藝而聞名，這款相機包搭配品牌獨特的Intrecciato編織紋理，整體外形簡潔而優雅，上班外出約會都適合。

銀色手袋推薦｜Bottega Veneta Small Cassette Camera Bag （官方網站）

銀色手袋推薦｜Chanel 22 Large Back Pack Silver

Chanel基本上每一季推出的手袋都會掀起熱話，也推出背包款式，提供了多種不同風格和設計的背包選擇。這款背包以高質感的皮革製成，並帶有金屬鏈帶肩帶和獨特的金屬硬件。