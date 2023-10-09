Blackpink化妝師揭高級妝技巧　必買推薦:眼影/唇油/眼線/睫毛膏

Blackpink妝容｜Blackpink的Jennie、Lisa、Rosé及Jisoo每次出場造型及裝扮都會引起熱烈討論，風靡全球萬千少女。即使世界巡迴演唱會《BORN PINK world tour》告一段落，大家眼球的焦點都離不開4位女神，她們的魅力或多或少都要歸功於背後化妝師及造型師等工作人員。近日Blackpink御用化妝師Maeng和大家分享化妝好物，即使化妝新手都能夠輕鬆畫出明星輪廓！



Maeng曾為Blackpink、李惠利及孫娜恩等藝人化妝，是韓國知名的星級化妝師。最近她拍片分享在巡演中的彩妝好物推介，當中包括有眼影、修容、睫毛膏、唇部產品等，好用又易買。大家依照平日看見Blackpink 4位閨女明艷照人的妝容打扮，相信對這些好物推介都有信心保證！

Blackpink演唱會。 (圖片來源:sooyaaa__@IG)

推介1）Nars 單色眼影

Maeng 表示平日自己習慣完妝後會再檢查妝容，如有不足就會立即迅速修改，Nars單色眼影就是急救恩物，特別推介Galapagos 色號。帶有細緻閃粉，容易暈染，能夠快速俐落地修正妝容，呈現出自然的陰影感。

推介2）rom&no眼影盤 (#4)

一盒有10色，可以化出不同妝感。化妝新手可以使用基礎色畫出日常妝，而鍾情煙燻妝的女生，建議使用棕灰色調眼影，不顯髒顯老之餘，亦能打造幹練精緻感。

推介3）Laura Mercier Tweezerman 鉗子

貼眼睫毛的時候，最重要是手定又貼得精準。這款微細又易控制的鉗子，可有效提高穩定性。

推介4）piccasso 扁圓頭鉗子

這款鉗子的尖端部分呈圓形，不會過於鋒利，能夠將一簇一簇眼睫毛精準貼在眼皮上，做到根根分明的感覺。

推介5）Style By Aiahn睫毛膏

睫毛膏使用低刺激性的成份，可以輕鬆刷出濃密睫毛，不會對眼部造成負擔，而且亦不容易溶妝。

推介6）Dior 睫毛膏

這款睫毛膏呈捲翹型，只需簡單刷幾次，就能夠做到放大雙眼妝感，持久度亦相當高。

推介7）M.A.C Liquidlas 24小時防水眼線

不少人都會害怕畫眼線，因為失手機率超高。大家可以使用扁頭化妝掃，先少量沾上眼線液，然後一筆筆地點塗出適合自己的眼線即可，全個過程只需3秒，快捷方便。

推介8）Make Up Forever 眼影 (Mike tea m536)

帶有灰調的眼影，亦可以和其他色調的眼影混合使用。皮膚白皙或喜歡自然陰影感的女生，不能夠錯過！

推介9）Nars 液體胭脂

想打造水光肌，你必須入手帶有光澤感的胭脂。這款液體胭脂十分適合化妝初學者，易顯色又容易推開之餘，亦不會影響底妝，能夠打造自然好氣息！

推介10）Valentino EYE2CHEEK 高訂柔霧眼影胭脂

帶有微微的閃粉，可以當作粉色眼影使用，營造溫柔粉嫩感覺。塗抹在面頰上，能夠增加整體立體感。

推介11）romand 唇油 Glasting Water Gloss

近年韓國流行糖葫蘆唇，這款唇油質地輕薄，輕鬆打造閃亮飽滿嘴唇。

推介12）AOU 罐裝唇膏 glowy tint balm (03桑葚)

薄薄塗上一層，顯色又易推，看起來精神飽滿，十分適合冷調膚色的女生。

推介13）AOU罐裝唇膏 glowy tint balm（04櫻桃色）

只需輕輕塗上一層，就能夠呈現自然紅潤的唇色。

推介14）AOU罐裝唇膏 glowy tint balm（02紅柿色）

比較貼近三文魚色調，適合喜歡自然妝感的女生。

推介15 ）AOU罐裝唇膏 glowy tint balm（01 蘋果色）

最受歡迎的唇色，帶有粉色調，日常妝必備。

推介16）M.A.C 修容粉 (Medium Dark)

顯色度高又易推開，對新手而言，完全不需要任何技巧都能夠自然打造輪廓陰影。

推介17）DIOR四色綜合盤

002色號盤比較適合打造簡潔乾淨的妝容，能夠帶出皮膚自然光澤。004色號盤，適合用於舞台或特別場合妝容，能夠輕鬆當作眼妝產品畫臥蠶，或者當作高光以突顯鎖骨和肩膊線條。

推介18）simihaze眼部貼紙

需要化舞台妝的時候，眼鑽貼紙就是大派用場。可以貼在山根上，或剪成小段貼在眼睛周圍作點綴。

推介19）Benefit塑眉定型眉膏

設有梳刷設計，方便將眉毛向上梳，絕對是打造毛流感野生眉的神器！