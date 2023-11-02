《逆天奇案2》預告搶先睇　延續上季「殺虎案」一反派再次回歸

由陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢及蔣祖曼領銜主演的警匪劇《逆天奇案》2021年播出時創下收視佳績，其中張頴康和劉佩玥飾演的「殺虎夫妻」不僅一度成為讓大家又愛又恨的反派CP，劉佩玥更是因為「尤麗」這個角色讓大家刷新對她演技的認知，殺虎CP的人氣甚至一度超越了陳展鵬和林夏薇的官配CP！



在《逆天奇案》播出大結局後，TVB就已經確定會拍攝續集，而且很大可能會原班人馬出演。如今距離《逆天奇案》第一季已經過去兩年的時間，《逆天奇案2》終於順利煞科，並且成為《TVB繼續創新節目巡禮2024》重點推介的其中一部電視劇，將在來臨的2024年和大家見面！

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在《TVB繼續創新節目巡禮2024》裡，TVB警匪劇《逆天奇案2》也首次釋出了電視劇的巡禮預告片，主演陣容確定為陳展鵬、林夏薇、方力申、黃智賢、蔣祖曼、馮盈盈、張頴康、劉佩玥，而《逆天奇案2》的故事即將圍繞著國際恐怖襲擊，以及延續第一季的「殺虎案」故事。

在《逆天奇案》大結局裡，本劇最大反派魏子樂，因吸入過量一氧化碳後神智不清，臨死前誤以為面前的張喜是尤麗，因而含笑而逝，但因為當時編劇並沒有把魏子樂這個角色寫死，所以魏子樂這個角色在《逆天奇案2》中將會再次回歸，為了要給死去的妻子報仇，他在獄中策劃了一次次的恐怖襲擊，密謀「殺虎2.0」行動，勢必要讓所有害死尤麗的人陪葬！而同樣在《逆天奇案2》裡回歸的劉佩玥，將會以怎樣的身份重新出現在魏子樂的面前呢？

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在《逆天奇案》大結局裡，唯二覺得遺憾的，就是陳展鵬飾演的森Sir，因醉酒和張喜發生關係後被女友Wing得知，兩人關係降至冰點因此分手，因此大家都很好奇在《逆天奇案2》裡，森Sir和Wing的感情走向究竟會是如何呢？值得一提的是，在最新釋出的《逆天奇案2》預告片裡，森Sir似乎懷疑O記裡有內鬼，後來甚至還有森Sir交出警員證、入獄的鏡頭！還有一幕則是Wing對著森Sir說出那句「我們不應該做朋友」後轉身離去的背影，難道兩人關係再也回不去了？

短短一分鐘的預告片裡，原來還藏有一個彩蛋…那就是馬國明竟然以《法言人》的裝扮出現在《逆天奇案2》裡，這波夢幻聯動也太讓人驚喜了吧！

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